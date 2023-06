Agences de voyages et travel planners : quelles pistes pour mieux cohabiter ? 🔑

La relation entre les agences de voyages et lesn'est pas sans rappeler celle qui existe entre les chauffeurs de taxis et les VTC et qui a occasionné plus d'un remous !Il y a huit ans notamment, en juin 2015, les taxis se mobilisaient massivement pour protester contre l'application UberPop (aujourd'hui reconnue comme illégale par le Gouvernement) qui permettait à n'importe quel conducteur de s'improviser chauffeur pour rentabiliser sa voiture ou arrondir ses fins de mois.Le service n'était agréé par aucune autorité, et le chauffeur, inscrit sur aucun registre professionnel officiel, ne payait ni cotisations sociales, ni impôts. Pas plus qu'il n'avait suivi de formation pour obtenir un agrément VTC.Pour les agences de voyages, la concurrence ne s'appelle pas UberPop, mais. Et avec la fin de la pandémie, elle reprend du service.