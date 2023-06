Elections APST - Christine Petyt en faveur d'une "commission paracommercialisme"

Je travaille dans le tourisme depuis de nombreuses années et mon agence Désirs2Rêves fait partie du réseau Selectour.J'ai été déléguée régionale, puis administratrice de ce réseau durant deux mandats, mais l'année dernière, j'ai fait le choix de ne pas le renouveler, justement pour pouvoir me présenter au conseil d'administration de l'APST.En parallèle, j'ai été élue au mois de mars 2023, au poste de présidente des Entreprises du Voyage (EDV) Sud-Ouest, après avoir rempli deux mandats en tant que Secrétaire de cette délégation régionale.J'ai toujours été très active au niveau des EDV et désormais, je souhaite me présenter à l'APST pour découvrir une nouvelle instance et apporter du sang neuf.En effet, on voit souvent des candidats qui sont en poste depuis de nombreuses années et l'objectif est de faire tourner un peu pour apporter une vision différente, et pas que parisienne ! Et puis surtout la vision d'une petite entreprise qui n'est pas rattachée à un mini-réseau ou à un grand groupe.Je veux faire entendre le point de vue des TPE / PME et faire remonter les problématiques de notre quotidien : juridique, digitalisation, recrutement, relations avec les fournisseurs, etc.Nous avons besoin de l'APST pour nous représenter et aujourd'hui, je pense que j'ai à la fois l'expérience et la crédibilité pour m'engager dans cette organisation professionnelle.