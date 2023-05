Patrick Pourbaix : "L'APST doit devenir un label de qualité reconnu par tous les Français"

TourMaG.com - Vous verriez donc l'APST grignoter davantage de parts de marché sur le segment de la garantie financière en France ?



Patrick Pourbaix : Si je soutiens l'APST, c'est parce que je pense que c'est la solution idéale et qu'elle doit faire école et devenir un label de qualité reconnu par tous les Français.



TourMaG.com - Ce serait donc l'une de vos priorités pour le fonds de garantie...



Patrick Pourbaix : Absolument, je veux défendre les atouts de l'APST, qui sont uniques par rapport à d'autres organismes.



TourMaG.com - Avez-vous d'autres projets ?



Patrick Pourbaix : L'APST est déjà en connexion très régulière avec les autres associations professionnelles - les EDV et le SETO - et c'est aussi très important. Cela permet de montrer une profession forte et qui inspire confiance au consommateur. Je suis totalement favorable à tout ce qui fédère le secteur.



TourMaG.com - Etes-vous vous-même engagé au sein d'autres institutions ?



Patrick Pourbaix : Je suis administrateur pour les EDV et membre du SETO. En parallèle, MSC Croisières est membre de la CLIA (Association internationale des compagnies de croisières, ndlr).



Alors bien sûr, la croisière est un peu le dernier arrivé dans le secteur, et était souvent considérée auparavant comme un produit un peu "marginal", mais ce n'est plus le cas maintenant.



Aujourd'hui les croisiéristes sont l'équivalent de très gros tour-opérateurs et c'est donc important que désormais, au sein de l'APST, il y ait aussi cette vision de la croisière et que l'association rajoute cette corde à son arc.



TourMaG.com - Avez-vous un message particulier à adresser aux adhérents ?



Patrick Pourbaix : Je veux convaincre tous les adhérents de l'intérêt de défendre l'APST en priorité, parce qu'elle a une mission qui va au-delà de la garantie financière.



Elle a cette mission de donner confiance aux consommateurs par un travail extrêmement précis et très financier, également avec l'Etat qui en est le garant.



Pour moi, l'APST est le seul organisme à pouvoir apporter autant à la profession, donc je le défends avec ferveur.



Et puis, elle a aussi un rôle à jouer vis-à-vis des petits et des nouveaux acteurs, pour lesquels l'obtention d'une garantie financière ne doit pas devenir un obstacle insurmontable.



Entre petits et gros risques, il faut trouver un équilibre et éviter l'entre-soi, et je pense qu'avec les mesures prises récemment et son lien avec l'Etat, l'APST a su trouver cette neutralité.