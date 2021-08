Belge d’origine, diplômé du Collège Saint-Pierre, Uccle (Bruxelles), spécialisé en Sciences

Economiques et doté d’un Master en Sciences Politiques et Relations Internationales de l’Université

Libre de Bruxelles, Patrick J. Pourbaix mène l’entièreté de sa carrière professionnelle dans l’industrie

du tourisme.



Fort d’une expérience de plus de dix années dans l’organisation des croisières en Belgique, il débute sa carrière dans l’industrie de la croisière en 1992, et occupe progressivement le poste de Directeur Général de Transcruise, Agent Général de la compagnie Celebrity Cruises à Bruxelles.



En 1998, Patrick J. Pourbaix rejoint la compagnie Festival Cruises et occupe, durant 4 années, le

poste d’Administrateur Délégué de la filiale BeNeLux.



C’est en 2002 qu’il rejoint la compagnie italienne de croisières maritimes, Costa Croisières, en tant

que Directeur Général BeNeLux pendant 9 ans.



Après avoir ensuite œuvré au sein de la direction France de la compagnie à temps partiel, il devient le Directeur Général Adjoint de Costa Croisières France à plein temps de 2011 à 2016.



L’implication de Patrick J. Pourbaix dans l’industrie de la croisière et du tourisme se traduit

également à travers les différents postes à responsabilités qu’il a occupés au sein de CLIA

(Association Internationale des Compagnies de croisières) ayant un rôle clé sur les marchés belges,

luxembourgeois et néerlandais.



En Janvier 2017, Patrick J. Pourbaix est nommé Président de CLIA Belgique & Luxembourg.



De 2009 à 2011, il a été à l’initiative de la création de CLIA aux Pays-Bas et en est devenu membre du

conseil. Entre 1997 et 2012, il a également déjà occupé pendant 5 années, le poste de Président de

CLIA Belgique et Luxembourg.



Membre depuis 1992, Patrick J. Pourbaix a également été Président à Bruxelles et à Paris de SKAL International, l’association professionnelle des dirigeants du tourisme, présente dans le monde entier.



Patrick J. Pourbaix est aussi Président depuis près de 10 ans, du Conseil d’Administration de l’Institut Charles Peguy, à Louvain-La-Neuve, qui forme les jeunes diplômés aux métiers du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Evénementiel.