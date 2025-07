KOLET dévoile sa nouvelle app pour les voyageurs connectés

La nouvelle application Kolet introduit une ergonomie améliorée, conçue spécifiquement pour une utilisation en situation de mobilité. L’activation d’un plan data, le changement de pays ou le suivi de la consommation sont désormais accompagnés de guides intuitifs et de tutoriels visuels. L’interface adopte automatiquement le mode sombre, intègre des effets haptiques subtils et propose un affichage en temps réel des données depuis l’écran verrouillé (Live Activity sur iOS).



Pour accompagner cette refonte, Kolet conserve son service client humain, disponible 24h/24, 7j/7, partout dans le monde. Selon Anne-Carole Cöen, cofondatrice et directrice marketing : « On a conçu cette nouvelle version comme un copilote de voyage. L’app s’adapte à tous les profils, même ceux qui n’ont jamais utilisé d’eSIM . »



L’application reste compatible avec la majorité des smartphones récents, disponible en sept langues, et conforme aux standards internationaux (GSMA, identification, conformité locale).



Adoptée par plus de 300 000 voyageurs dans 190 pays, Kolet confirme sa volonté de répondre aux attentes des particuliers comme des professionnels. Parmi ses partenaires figurent Air France-KLM, Evaneos, Hopper ou MakeMyTrip.