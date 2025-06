eSim : Kolet lève 10 millions de dollars

Cette Série A valide notre vision : créer un service technologique qui simplifie vraiment la vie des voyageurs

Chez Kolet, la tech n’est pas une fin en soi — c’est un levier pour offrir une expérience fluide, rassurante, et profondément humaine.

Kolet affiche déjà une base de plus de 300 000 utilisateurs, avec une ambition claire : atteindre le million d’ici fin 2025. «», souligne Anne-Carole Cöen , cofondatrice et CMO. «Le conseil d’administration accueille désormais, aux côtés des fondateurs Eduardo Ronzano, Anne-Carole Cöen et Mehdi Chraibi, des profils expérimentés comme Peter Kern, Jon Gieselman, Philippe Chérèque (ex-Amadeus et American Express GBT), ainsi que des représentants de Daphni et 9900 Capital.