eSIM : KOLET, 5 M€ pour accélérer ses partenariats avec les pros du tourisme

Le voyageur conserve son numéro de téléphone et accède à internet quel que soit le pays où il se connecte.



Après avoir activé l’offre gratuite indiquée dans l’e-mail de confirmation du voyagiste, il accède à l’application Kolet.



Une fois l’offre gratuite utilisée, il pourra recharger son eSIM dans l’application et choisir entre les différents forfaits disponibles "transparents et sans coût cachés" précise un communiqué grâce à des accords avec les réseaux mobiles implantés du monde.



Kolet propose l’accès à un réseau performant (4G ou 5G) à prix très compétitif (à partir de 3,99€ pour 1Go en Europe par exemple, avec une durée de validité de 30 jours).



A noter que quatre serial entrepreneurs, business angels et dirigeants de la tech (Swile, KelDoc, Cajoo/Flink, Orange, Millicom..) sont à l’initiative de ce nouveau projet : Eduardo Ronzano (CEO), Anne-Carole Cöen (CMO), Jérémy Gotteland (CTO), et Mehdi Chraibi (COO).