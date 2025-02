Bienvenue chez.... Penguin World (Vidéo)

Raphaël Torro, Président de Penguin World a accueilli les équipes de TourMaG à Villeurbanne, dans ses locaux.Cette holding chapeaute trois entreprises dans le tourisme : SpeedMedia Services qui est un éditeur de solutions web pour les agences de voyages, Quartier Libre, un tour-opérateur spécialiste des circuits accompagnés en Europe et Resaneo la plateforme de distribution de billets de train et de billets d'avion.Penguin World a rajouté de nouvelles cordes à son arc, en faisant l'acquisition en novembre 2023, des actifs de Bourse des Vols et de Bourse des Voyages, suite à la liquidation judiciaire de Viaticum.Aujourd'hui, Penguin World rassemble un peu moins de 100 personnes.