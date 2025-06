Baromètre voyage en train : les destinations loisirs et l'aéroport CDG s'emparent du Top 10

Le TOP 10 des destinations train réservées en mai évolue également.



Ce classement marque, lui aussi, une transition nette vers les destinations touristiques saisonnières, notamment balnéaires et familiales. Les gares proches de parcs d’attractions ou du littoral (Chessy, Hyères, Étaples, Avignon, Montpellier) prennent de l’ampleur.



Marne-la-Vallée Chessy, la gare proche du parc Disneyland Paris, passe de la 3e à la 1re place en mai, avec un bond spectaculaire du prix moyen (401 € → 586 €). Avignon TGV, Montpellier Saint-Roch, Montpellier Sud de France, Etaples Le Touquet font leur entrée dans le Top 10. Ces destinations sont souvent prisées à l'approche de la saison estivale, parfois à des prix très accessibles (38 € à 127 €).



Paris Gare de Lyon, l'Aéroport CDG T2, Lyon Part-Dieu et Marseille St-Charles restent dans le classement, alors que Paris Montparnasse, London St-Pancras, Bordeaux St-Jean et Aix-en-Provence TGV en sortent.



A noter que Hyères grimpe de la 10e à la 5e place.