New York : réouverture de l'iconique Waldorf Astoria

Les récents travaux, pilotés par le collectif d', ont d'abord eu pour objectif de retrouver -ou de préserver- le design original de 1931 du Waldorf Astoria New York . Ainsi, le hall légendaire - réimaginé- a retrouvé sa pièce maîtresse , l'horloge de l'Exposition universelle de 1893, qui a retrouvé toute sa splendeur.C'est, par ailleurs, lede l’hôtel et des appartements.Tout de même, à la faveur de ces travaux, que de changements ! Certes, le Waldorf Astoria New York est de retour avec son élégance intemporelle, sa sophistication contemporaine et ses services impeccables à la réputation inégalée.Au final, les 1 400 chambres de l’ancien Waldorf Astoria ont cédé la place à-elles sont présentées comme les plus grandes de Manhattan - auxquels s'ajoutent, désormais,qui vont bénéficier des services hôteliers de l'établissement.A la pointe de l'innovation gastronomique depuis toujours, le Waldorf Astoria New York va continuer à perpétuer cette tradition d'excellence avec des, notamment Lex Yard , la brasserie du célèbre chef Michael Anthony, le retour de Peacock Alley, une institution new-yorkaise de la cuisine raffinée et des cocktails, ainsi que Yoshoku, une expérience culinaire axée sur la cuisine Kaiseki proposant des menus dégustation et à la carte.Avec des services sur mesure et innovants et des installations de pointe, le nouveau Waldorf Astoria New York propose uneprofessionnels, aux galas prestigieux, aux réunions de direction ou à la célébration de moments privés, ne devraient pas tarder à retrouver leur fréquentation ancienne : ilspour leur donner une splendeur incomparable.N'oublions pas que si. Depuis 1954, il accueillait en effetoù les jeunes filles de classes supérieures sont présentées dans la haute société, uniquement sur invitation.