Miami & Miami Beach bat un record de visiteurs en 2024

En 2024, Miami & Miami Beach a connu une progression notable de son activité touristique, portée par une(+2 % pour les nationaux, +4 % pour les internationaux)(+3 % et +5 % respectivement). La destination a enregistré le taux d’occupation hôtelière le plus élevé de Floride, se classant quatrième au niveau national pour l’occupation et troisième pour le tarif journalier moyen.Le secteur a, soit une hausse de 5 % par rapport à 2023. David Whitaker , président du GMCVB, a souligné que « le tourisme est le cœur battant du Comté ». L’ouverture du futur Grand Hyatt Miami Beach en 2027 renforcera encore l’attractivité de la destination pour les congrès.L’équipe du GMCVB a enregistréCenter, générant 107 604 nuitées et un impact estimé à plus de 131 millions de dollars. Neuf autres événements sont déjà confirmés, représentant 62 000 participants et 46 978 nuitées. Le marché européen est en progression, avec des hausses de fréquentation de 10 % pour le Royaume-Uni, la France et l’Espagne, et de 7 % pour l’Allemagne.