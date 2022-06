Appli mobile TourMaG



Miami : voici les incontournables de la ville

La ville de Miami fait partie des endroits les plus appréciés au monde pour sa popularité, mais également pour les merveilles dont elle regorge. C’est pour cela que la visiter fait partie des rêves de nombreux vacanciers. En famille, en couple, ou entre amis, vous avez la possibilité d’y aller pour vos vacances ou pour votre enterrement de vie de célibat. À cet effet, il est possible de passer par une agence de voyages ou par vos propres moyens. Dans ce dernier cas, de nombreux touristes peinent à trouver un moyen adéquat pour le trajet et ne savent pas toujours quoi voir à Miami. Ce guide vous expose comment vous y rendre et les choses à découvrir.



Rédigé par La Rédaction le Vendredi 24 Juin 2022





Sommaire :



Comment se rendre à Miami ?



Est-il possible d’aller aux USA en ce moment ?



Quelques Musées à voir



Les quartiers à découvrir



Pour continuer la découverte de Miami



Comment se rendre à Miami ? De nombreux touristes se rendent dans la ville de Miami chaque année par divers moyens de transport. Les voici !



Par avion



Il existe plusieurs compagnies européennes et nord-américaines qui proposent des vols directs de Paris pour Miami. La durée du vol est de 9 h au moins et de 11 heures en moyenne. Lorsque vous prévoyez faire une escale par contre, la durée maximum est de 13 heures. Vous avez la possibilité de passer par :



● Air France,

● American Airlines,

● British Airways,

● Nouvelles Frontières,

● Bourse des voyages ou

● XL Airways.

Ces compagnies sont plus faciles d’accès aux personnes voulant prendre départ depuis la France. Si vous êtes en Belgique par contre, vous avez la possibilité de passer par les compagnies Tuifly, Connections, Gigatours voyages Eole ou Airstop.



Lorsque vous souhaitez quitter la Suisse pour Miami, vous pouvez également faire recours aux compagnies telles que : Swiss, United Airlines ou STA Travel. Ceux qui voudraient passer par le Canada peuvent prendre par Air Canada, American Airlines, United Airlines ou Travel Cuts.







Par bateau



Vous avez également la possibilité de prendre un bateau depuis la France pour aller à Miami. Cela peut se faire sous forme de croisière ou à bord d’un cargo. Dans le dernier cas, vous avez l’avantage de faire des économies sur votre voyage. En effet, il existe des cargos chargés de marchandises qui acceptent de prendre quelques passagers pour traverser l’Atlantique.



Ils disposent d’un certain nombre de commodités qui vous permettront de passer d’agréables moments. C’est aussi l’occasion de profiter du son des vagues et de découvrir la vie d’un équipage marin. Il s’agit d’une manière authentique de réaliser la traversée. Vous devez toutefois faire des réservations à l’avance pour pouvoir profiter de ces avantages.



Si vous désirez vous offrir un voyage luxueux en bord de mer pour vous rendre à Miami, vous pouvez toujours prendre le Queen Mary 2. Il s’agit d’un paquebot transatlantique britannique qui assure la ligne entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Le séjour à bord dure environ 1 semaine dans un décor magnifique accompagné de nombreuses animations.



En bus



Vous aurez plus de facilité à vous rendre à Miami en bus une fois sur le continent américain. Le trajet en bus est possible à partir de l’Airport terminal, le Main Downtown terminal, le Cutler Ridge Mall et le Dixie Hwy. Vous avez la possibilité de mieux vous renseigner sur les horaires en contactant la compagnie Greyhound qui est la principale reconnue dans ce type de transport.



La durée d’un voyage est d’environ 1 h 30 à 2 heures dépendamment de la position du terminal. De nombreux bus traversent chaque jour la péninsule pour regagner la côte du golfe du Mexique. Vous pouvez ainsi faire votre réservation pour vous rendre à Miami selon votre disponibilité.



En train



Le voyage en train pour aller à Miami est plus pratique lorsque vous résidez dans une région des États-Unis ou du Canada. Toutes les régions sont reliées à la gare principale de Miami. Le voyage entre certains États comme celui de New York et Miami est d'environ 30 heures. Les tarifs de voyages diffèrent des compagnies de voyage par lesquelles vous souhaitez passer. L'idéal est de se rapprocher d'une agence expérimentée pour éviter d'éventuelles déconvenues au moment de votre voyage.

Est-il possible d’aller aux USA en ce moment ?



Que voir à Miami ? Voici quelques Musées



La ville de Miami possède plusieurs musées très fréquentés.



Perez Art museum



Il s’agit du musée le plus connu de la ville. Il est situé sur le parc Maurice A. Ferré et renseigne sur l’art moderne et contemporain international ainsi que de l’expérience latino-américaine. On y retrouve également les pièces de la diaspora africaine, d’Amérique latine et des Caraïbes s’appuyant sur les diversités des XXe et XXIe siècles. Vous y découvrirez une collection de plus de 800 œuvres, toutes de grands artistes et d’immense valeur. Vous pouvez aussi y découvrir une architecture art déco tout à fait unique du bâtiment qui ne finira pas de vous fasciner.



Bass Museum of art



Le Bass Museum of art est un musée d’art contemporain fondé depuis 1964. Il y existe des collections permanentes de peinture et sculpture européenne, des artefacts et des éléments de l’histoire de Miami Beach. Le musée présente aussi des tapisseries, des œuvres des XXe et XXIe siècles d’Asie, des Caraïbes, de l’Amérique du Nord ainsi que des photographies. Vous y découvrirez en plus les collections de Sylvie Fleury, Sarrah Morris, Ugo Rondinone, Sterling Ruby et d’autres artistes de renom.



Miami Science Museum



Il fait partie des seuls musées scientifiques au monde à vous proposer un planétarium et un aquarium sur une même surface. Le Miami Science Museum surplombe la baie de Biscayne au centre-ville de Miami. Vous y découvrirez en plus un centre dédié à la nature. Il est donc idéal d’y faire une visite familiale ou même entre amis.



Le musée Miami Science Museum propose aussi des expositions interactives qui vous permettent de mieux cerner ses thématiques. Vous avez également la possibilité de profiter des traversées au sein de l’aquarium Gulf Stream Three. Son observatoire vous permet de découvrir les requins-marteaux, des haies ou le mahi-mahi dans leur environnement.

Miami fait partie des villes les plus visitées tant pour sa beauté que pour toutes les merveilles dont elle regorge.

World Erotic Art Museum



Le World Erotic Art Museum vous présente une collection de plus de 400 pièces érotiques issues de tous les continents et de toutes les époques. Vous les découvrirez également dans tous les styles possibles. Le World Erotic Art Museum représente la plus grande collection publique d’art érotique au monde. Il est situé au 1205 Washington Avenue au coin de la 12th Street.

Vous y retrouverez les œuvres des artistes tels que Picasso, Rodin, Rembrandt, Fernando Botero ainsi que des jouets sexuels de différentes formes et dimensions.



HistoryMiami Museum



Encore appelé musée historique du Sud de la Floride, l'History Miami Museum raconte l’histoire de Miami. Vous y découvrirez les premières cultures qui s’étaient installées en Floride ainsi que l’influence du chemin de fer dans un cadre très passionnant. Le musée abrite :



● quatre galeries,

● trois pièces d’expositions,

● une archive et

● plusieurs centres de recherche.



Il accueille chaque mois de février la plus grande foire de la carte de l’hémisphère occidental. Le niveau inférieur est doté de salles de classe utilisées pour les conférences éducatives, les bureaux administratifs et une partie des collections d’objets du musée.



Miami Children’s Museum



Il est situé à mi-chemin entre le centre-ville de Miami et Miami Beach. Comme son nom l’indique, le Miami Children’s Museum est destiné aux enfants, mais également à tous ceux qui ont un cœur plus jeune. Vous y serez égayé par les nombreuses activités et expositions qui permettent d’apprendre davantage sur la culture, l’art et la communauté américaine. C’est un cadre propice aux visites en famille.



Les enfants auront également la possibilité de découvrir le château de sable construit sur deux étages. Ils pourront explorer le mur d'escalade rocheux, le bateau de croisière de taille réelle et se divertir sur une aire de jeux extérieure.

Les quartiers à découvrir Le quartier Art Déco de Miami Beach



Le quartier vous offre une belle vue de murs colorés aux couleurs pastel. Il est constitué par les bâtiments de 1930 restaurés. Vous serez émerveillé par l’effet des néons lumineux dont ils sont habillés à la tombée de la nuit. Le quartier Art Deco de Miami Beach vous offre plus de 900 lieux à découvrir. Vous avez la possibilité de commencer par les hôtels de luxe et les boutiques de Collins Avenue et de prendre par Ocean Drive.

Vous pourrez par la suite explorer les zones résidentielles après Washington Avenue. Le New World Center reconnu comme le haut lieu des concerts de Miami et le mur de projection Wallcast ne manqueront pas également de vous émerveiller.



Le Miami Downtown



Il s’agit d’un quartier d’affaires caractérisé par ses imposants buildings et immeubles de verre. C’est d’ailleurs cela qui fait du Miami Downtown l’un des endroits les plus modernes de la ville. Vous avez la possibilité de réellement les apprécier à travers une visite gratuite en metromover. Il s’agit en effet d’un grand huit sans les loopings qui circulent entre les buildings de la ville.

Miami Downtown dispose aussi d’un port touristique qui saura vous plaire. L’ambiance est plus au rendez-vous la nuit dans les bars, les concerts en plein-air et toute autre festivité correspondant à tout type de budget.



Le Wynwood



Ce quartier est caractérisé par son street art réalisé par des artistes de renommée internationale. Vous pouvez l'explorer à votre sortie de l’aéroport international de Miami. C'est un coin vraiment ''hipster'' avec les fresques, les galeries, les bars et restaurants dont il dispose. L’ambiance de Wynwood est particulièrement appréciée de l’extérieur à travers les multiples couleurs que portent ses œuvres d’art.

Vous avez la possibilité de le reconnaître du côté de Wynwood Walls qui regroupe surtout les œuvres de Shepard Faire et plusieurs autres grands artistes.



Le Miami Design District



Il a été créé en 2000 par Craig Robins, un important homme d’affaires. Le Miami Design District est un quartier qui abrite plusieurs galeries d’art de luxe, des restaurants et des boutiques. Vous y verrez aussi des sculptures très originales avec les balançoires de Palm Court que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Les bâtiments sont construits dans un style unique qui donne à tout le lieu une beauté architecturale sans pareil. Les week-ends sont les jours où il y a moins d’animations pour vous permettre de mieux admirer le quartier.



Les quartiers de Little Havana



Les soirées sont les moments idéals pour visiter ces quartiers. Vous y serez émerveillé par les animations, les restaurants, ainsi que la musique latine.

Cette zone regroupe la majorité de la communauté cubaine. Vous y verrez en journée les maisons au style méditerranéen, les magasins de disques, les senteurs à base de tabac ainsi que les joueurs de dominos. Les environs de l'artère principale de la Calle Oho offrent des chants de coqs, l'odeur des cigares et des bâtiments colorés.

Pour continuer la découverte de Miami La villa Viscaya et ses jardins



Elle a été mise sur pied par l’homme d’affaires James Deering avec du marbre et du calcaire. La villa s’inscrit dans un style italien et est située au côté sud de Miami sur la baie de Biscayne. Elle comporte 34 pièces implantées dans plusieurs hectares de jardins conçus dans un style européen. Vous y trouverez des fontaines et des statues datant de l’Antiquité. Il est également possible d’admirer les couchers de soleil sur la digue ornementale en forme de barque vénitienne.



Les Everglades



Il s’agit d’un parc qui regroupe 14 espèces menacées sur plusieurs hectares de marais, de jungles subtropicales et de prairies. Les Everglades sont situés sur la pointe de la Floride. Vous pouvez y retrouver des crocodiles, des panthères de Floride ou encore le lamantin des Caraïbes.



Les visites sont possibles en canoë, en kayak, en bateau ou en hydroglisseur pour observer les animaux. Vous pouvez également y camper à titre payant. Toutefois, vous devez choisir la bonne saison pour éviter les piqûres de moustiques.

