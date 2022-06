Découvrez les USA avec TourMaG

Washington est la capitale des États-Unis d’Amérique fondée le 16 juillet 1790, d’une superficie de 177 km² et d’une population de 701 974 (résultat de l’année 2020). Il s’agit d’une ville plus ou moins dense qui est située sur les rives du Potomac plus précisément à la frontière des États de Virginie et du Maryland.La capitale des USA est caractérisée par des bâtiments et monuments néoclassiques et surtout très imposants. Parmi ces derniers, il y en a qui abrite les 3 branches du gouvernement américain. Il s’agit du Capitole, la Cour suprême et la Maison Blanche. De même, dans la ville de Washington, il y a des salles de spectacle et des musées comme le John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.Dans la capitale des États-Unis, il est très facile d’allier visite culturelle et touristique. Plusieurs institutions et musées se trouvent dans le Mall et tous sont gratuits pour les visiteurs. Dans la ville, retenez qu’il y a des musées comme : le musée de l’histoire américaine, le musée national de l’aviation et de l’espace et enfin, le musée d’histoire naturelle. Un voyage au pays de l’oncle Sam mérite un détour dans la capitale.Pour découvrir les sites emblématiques de la ville de Washington, vous n’avez pas forcément besoin d’un guide. Notez qu’il existe des agences qui vous proposent des circuits à pied ou en bus. D’autres mettent à votre disposition des vélos, des véhicules et même des segways. Tous les équipements sont mis à votre disposition pour découvrir la capitale. Vous pouvez par exemple suivre des circuits gastronomiques afin de savourer la cuisine italienne et beaucoup d’autres.Si vous êtes à la recherche d’une ville avec les meilleurs restaurants, la capitale américaine est la meilleure destination. Les différentes scènes gastronomiques qui s’y trouvent sont offertes sous une grande diversité. Les établissements présents vous offrent des repas familiaux et pour les couples. Il est tout à fait possible de déguster un poulet à la sauce mexicaine ou un gibier traditionnel revisité.Souvent, la ville est appelée le District par ses habitants. Il faut retenir qu’il s’agit d’une ville très compacte avec des zones faciles à explorer à vélo, en métro, à pied ou en taxi. Une fois dans la ville, vous devez faire un tour dans le quartier U Street Corridor. Ce dernier vous propose des boutiques, des restaurants et des salles de spectacle. À côté, vous avez Dupont Circle qui dispose des terrasses de restaurants cosmopolites. Il s’agit d’un quartier de la capitale prisé par ceux qui aiment prendre une pause après le travail.Georgetown est aussi apprécié par ceux qui aiment la fête, avec ses boîtes de nuit, boutiques haut de gamme et ses restaurants gastronomiques. Ne manquez surtout pas de visiter le charmant quartier d'Eastern Market dans lequel se trouve l'un des plus anciens marchés des USA. De plus, il y a la célèbre rue de Barracks Row qui est connue pour son architecture singulière et ses restaurants de renom.En dehors des monuments et des musées, la capitale des USA dispose d’une grande richesse culturelle. Si vous aimez l’art classique, le Kennedy Center est le meilleur choix. Ce dernier dispose d’une salle de spectacle, d’un théâtre et d’un opéra.Cependant, si vous aimez la diversité, la compagnie de théâtre de Shakespeare est le choix idéal. Ce dernier a été plébiscité pour ses différentes productions. Pour voir des pièces modernes, vous pouvez choisir les théâtres Constellation, Rorschach, The Avant Bard et le Mosaic.Lorsque vous choisissez la capitale pour un séjour, vous aurez sans doute besoin d’un lieu pour vous loger. Washington vous offre plusieurs types d’hébergement à des prix très variés. Il faut noter que les prix varient en fonction des évènements dans la ville. Pour bénéficier d’un meilleur tarif, il est conseillé de faire une réservation un peu plus tôt. De plus, cela vous permet d’avoir le type de logement adapté à vos besoins. Vous aurez des auberges de jeunesse jusqu’aux hôtels de luxe 5 étoiles. Utilisez les comparateurs d’hôtel afin de trouver un logement pas cher à Washington.