Voyage aux USA et COVID : Les règles à savoir

C’est la plus belle ville de l’Amérique dont la visite vous fera garder de très beaux souvenirs. L’avantage pour les touristes ici est que les attractions de la ville sont situées à proximité les unes des autres. Si vous adorez l’art culinaire, les bons plats, l’architecture, et le shopping, vous devriez forcément vous faire plaisir à San Francisco. Les incontournables à visiter ici sont Alcatraz, Lombard street, Alamo Square, Golden Bridge. Elle regorge de plus de 500 hôtels qui proposent des prestations sur mesure à tout visiteur.C’est une ville idéale pour le divertissement. Vous y profiterez du luxe de nombreux hôtels à moindre coût, des jeux de casino très intéressants. Si vous aimez les divertissements de hasard, alors n’hésitez pas à y faire un tour lors de votre séjour. Vous ne serez pas ennuyés, rassurez-vous ! Les casinos vous offrent les meilleures expériences au jeu. Jouez pour le plaisir et faites-vous de l'argent. Mais, en plus des spectacles dans les casinos terrestres, il serait bien de vous promener sur le Strip, Las Vegas Boulevard.Dans cette plus grande ville d’Hawaï, offrez-vous le plaisir de visiter certains sites culturels et touristiques comme le palais Ornate Lolani. Vous pourrez également faire une escale sur le mémorial USS Arizona. Le site est consacré au souvenir des 1177 morts sur les 1511 marins d’USS Arizona à l’attaque de Pearl Harbor. Plus d’un million de touristes visitent ce mémorial chaque année. Toutefois, il faut rappeler qu’il est seulement accessible par bateau.Washington est la capitale des USA et la 8e ville la plus visitée sur la liste. En effet, elle héberge la Maison Blanche et abrite de grands centres commerciaux. La particularité de Washington est qu’il abrite également des restaurants un peu partout dans les coins de rue. C’est l’une des plus merveilleuses destinations pour connaître l’histoire de l’Amérique à travers ses immenses monuments. Vous avez dans cette ville politique, le Mémorial des Vétérans du Vietnam, le Centre John F. Kennedy pour les arts de la scène.C’est l’une des villes les plus populaires sur le continent. Elle regorge de nombreuses galeries d’art, de bâtiments architecturaux, d’hôtels et de restaurants. Chicago est la plus grande ville d’Illinois qui vous offrira l’occasion de faire et de profiter des créations de modes. Elle est par ailleurs célèbre dans le monde entier pour ses multiples musées. Ils incluent l’institut d’art de Chicago et le musée d’art moderne. Chaque année, il y a plus de 300 000 œuvres régulièrement exposées dans ces principaux musées. Chicago est une ville qui attire les touristes venus des quarts coins du globe.Si vous aimez prendre les repas de qualité sans trop vous engager dans des dépenses importantes, rendez-vous à Boston. Cette ville est en plus bien desservie puisque les transports en commun y sont développés. Boston abrite également des activités et des événements divertissants, dont le basket-ball, le football. C’est une ville idéale pour se faire plaisir seul ou en famille.En conclusion, vous avez dans ce guide, tous les conseils aux voyageurs USA. N’hésitez donc pas à savourer les merveilles qu’offre le sol américain à travers ses belles villes. Toutefois, pensez à remplir les conditions imposées par la pandémie du coronavirus.