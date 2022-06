Découvrez la ville de Las Vegas

La tour d’observation la plus haute des États-Unis n’est rien d’autre que celle de la Stratosphère. Avec plus de 350 mètres de hauteur environ, vous trouverez au sommet de la tour une plateforme d’observation intérieure et extérieure. Il y a également un restaurant panoramique tournant et environ quatre attractions à sensations inédites.Avec la plateforme d’observation, vous aurez une vue subliminale à 360° sur Las Vegas et ses environs. Par ailleurs, il n’y a pas uniquement la vue qui soit impressionnante. En effet, les quatre attractions sont notamment réservées aux amoureux de sensation forte et qui n’ont pas le vertige. Il y a la Big Shot qui demeure l’attraction la plus grande du monde. De plus, vous trouverez Insanity, X-Scream et Skyjump qui sont également des attractions que vous pouvez essayer.