San Francisco : quels lieux visiter ?

San Francisco est une ville de l'État de Californie des États-Unis. Elle constitue avec la ville de Los Angeles les deux plus importants bastions culturels de la West Coast. Elle dispose d'un impressionnant patrimoine historique et culturel. Entre les quartiers résidentiels, les hôtels et les monuments d'une architecture à nul autre pareil, la ville de San Francisco dispose de magnifiques lieux qu'il faut absolument visiter. Découvrez-les !

Vendredi 24 Juin 2022





Le Pont du Golden Gate



Petite histoire du pont



Le Golden Gate Bridge est un monument construit sous des oppositions diverses entre les années 1933 à 1937. Il est resté pendant des décennies le plus long pont du monde. Aujourd'hui encore, le Golden Gate Bridge est le plus célèbre des monuments de la ville de San Francisco. Cette réalisation a été classée par L'American Society of Civil Engineers comme l'une des sept merveilles du monde moderne.



À partir de quel endroit peut-on observer ce pont ?



Il existe plusieurs endroits dans la ville de San Francisco offrant une Magnifique vue sur le Golden Gate Bridge. Cependant, le lieu le plus conseillé reste le Mirador H. Dana Bowers encore connu sous l'appellation du Vista Point. À partir de là, vous aurez une vue globale et panoramique sur le Golden Gate Bridge.



Le Mirador H. Dana Bowers offre également une vue sur le Compass Rose encore connue comme Rose des vents, le Blue Star Mémorial Highway et le Mémorial du Lone Sailor. Golden Gate Bridge est d’une architecture très résistante. D'ailleurs, la quantité des câbles utilisés pour sa construction peut faire 3 fois le tour du monde. C’est une merveille architecturale et un joyau pour la ville de San Francisco.

Les Painted ladies



Petite histoire sur les Painted Ladies



L'Expression Painted Ladies est généralement connue pour désigner les maisons victoriennes de la ville de San Francisco, bien qu'elles soient présentes aussi dans d'autres villes comme New York. D'ailleurs, il existe un ouvrage écrit dans les années 1960 par les écrivains Michael Larsen et Elisabeth Pomada intitulé Painted Ladies-San Francisco's Resplendent Victorians.



La ville de San Francisco compte à elle seule plus de 48 000 maisons du style victorien et édouardien construites entre 1 849 et 1915. Ces maisons sont peintes pour la plupart dans des couleurs vives, ce qui les rend particulièrement agréables à la vue. Les couleurs les plus utilisées sont le rouge, le jaune, l'orange et le chocolat.



Comment bien visiter les Painted Ladies ?



Vous pouvez commencer par visiter les Seven Painted Ladies dont les numéros se situent entre 710 et 720. Elles sont sans conteste les plus emblématiques. Elles ont été construites par Matthew Kavanaugh entre 1892 et 1896. Ces maisons sont les plus prisées des voyageurs parce qu'elles font partie des plus vieilles maisons de SF de cette époque. Elles n’ont pas été endommagées par les tremblements de terre des années 1900.



Vous pouvez aussi observer la belle architecture des Painted Ladies depuis l'angle de Hayes et de Steiner St. Il offre une vue magnifique sur les maisons avec les immeubles du Downtown en toile de fond. Vous pouvez également observer les maisons peintes depuis Alamo Square. C'est un parc qui offre aussi une vue parfaite.



Les Painted Ladies de San Francisco sont présentes dans plusieurs films et séries comme la fête à la maison de John Stamos. En 2014, une des Painted Ladies a été vendue pour un montant de 3,1 millions de dollars. Pourtant, son propriétaire l'avait acheté en 1975 pour seulement 65 000 $. C’est dire qu’elles ont acquis une certaine valeur au gré des années qu’elles ont traversées.

Est-il possible d’aller aux USA en ce moment ?



La Lombard Street



La Principale Rue de San Francisco



Le Lombard Street commence au Presidio et finit dans le quartier d'Embarcadero. Sa partie la plus large se situe au quartier du Cow Hollow. Le Lombard Street fait aussi partie du tracé de la Highway 101 qui part du Broderick Street à Van Ness Avenue en passant par le Telegraph Hill et le Russian Hill. C'est la route la plus sinueuse des États-Unis. Elle est mondialement connue pour son bloc spécifique sur le Russian Hill. Ce bloc dispose d'une chaussée constituée de huit virages serrés souvent utilisés dans les domaines de l'art et du cinéma.



La Lombard Street dans l'art



Cette route unique est une source d'inspiration pour les artistes. C'est d'ailleurs la principale intrigue de Bill Cosby dans son sketch intitulé Driving in San Francisco. La rue Lombarde est aussi utilisée dans le cinéma. Elle apparaît dans Magnum force, dans Un Amour de Coccinelle et dans Ant-man et la guêpe de Marvel.



La route est également utilisée dans les jeux vidéo. Elle apparaît dans différents jeux à savoir :



• San Francisco Rush : Extrême Racing ;

• Tony Hawk's skateboarding ;

• GTA San Andreas ;

• Watchdog ;

• Driver : San Francisco (Ubisoft).



La notoriété de cette route n'est plus à démontrer. Il est d'ailleurs très difficile de visiter San Francisco sans passer par le Lombard Street. Elle dessert plusieurs quartiers résidentiels de la ville.

L'île d'Alcatraz L'île d' Alcatraz (Alcatraz Island en anglais) est une petite île située dans la baie de San Francisco, à 2 km du principal port de la ville. Pour la petite histoire, le nom d'Alcatraz lui fut donné par les Espagnols parce qu'il abritait les pélicans. Encore appelé The Rock, l'île d'Alcatraz a hébergé une forteresse militaire entre 1850 et 1909. Elle constitue aujourd'hui l'un des sites touristiques les plus visités de San Francisco.



Le tourisme sur l'île d'Alcatraz



Si vous adorez les animaux, l'île d'Alcatraz est un sanctuaire pour les oiseaux sauvages. C'est un refuge pour le pélican brun, l'huîtrier de Bachmann, le Guillemot Colombin, le Bruant à couronne blanche et plus encore. vous pouvez observer et étudier différentes races d'oiseaux sur cette île.



Il faut aussi relever que cette île est visitée chaque année par plus d'un million de personnes à cause des différents atouts qu'elle offre. En effet, l'île d'Alcatraz offre une vue magnifique et générale sur la ville de San Francisco. Elle permet d’observer la baie dans toute sa splendeur ainsi que le pont du Golden Gate.



Pour vous rendre à Alcatraz depuis la ville, il vous faudra prendre le ferry. C'est une embarcation proposée par la société Alcatraz Cruises. Elle permet de traverser l'île à partir de la baie sur le Embarcadero à côté du quartier résidentiel Fisherman s Wharf. Le service est disponible à partir de 9h du matin et les départs se font toutes les demis heure.



L'île d'Alcatraz dans la culture Américaine



C’est à la prison d’Alcatraz que l'île doit sa notoriété. En effet, elle est restée pendant des années une grande source d'inspiration pour de nombreux films. On peut citer entre autres : Le Prisonnier d'Alcatraz de John Frankenheimer, Le Point de Non-Retour de John Boorman et Terreur à Alcatraz de Dimitri Logothetis. Cette énumération n'est pas exhaustive, car il existe une autre dizaine de films inspirés par cette prison.



Alcatraz inspire aussi la musique américaine. L'un des albums du célèbre musicien Rick Wakeman intitulé Criminal Record paru en 1977 avait un titre nommé Birdman of Alcatraz. Par ailleurs, le groupe heavy metal de Los Angeles avait aussi pour nom Alcatraz.



Plusieurs jeux vidéo sont également inspirés de la prison d'Alcatraz. On peut relever entre autres le jeu d'action de Zombi studio intitulé Alcatraz Prison Escape, Crisis 2, Dofus, et Driver, San Francisco. L'île d'Alcatraz reste une destination touristique prisée des visiteurs dans la ville californienne de San Francisco. Vous pouvez visiter les cellules de l’ancienne prison et vous noyer dans l’histoire de cette petite île.

Les quartiers de San Francisco qu'il faut visiter



le Nob Hill



Le Nob Hill est délimité par le Broadway au nord, Bush Street au sud, Van Ness Ave à l'ouest et Powell Street à l'est. C'est un quartier résidentiel de la ville. Elle détient des potentialités remarquables.



Vous pourrez par exemple vous rendre au Pacific-Union Club. C'est une ancienne demeure pour les hommes d'affaires à l'instar de James Flood. Le quartier abrite également des hôtels de renom. Vous pouvez au gré de vos moyens vous faire héberger au Stanford Court Hôtel, à Huntington Hôtel, au Fairmont Hôtel ou au Mark Hopkins hôtel. Ce quartier représente un point stratégique pour le tourisme dans la ville et ses environs.



Le Nob Hill abrite aussi la cathédrale de la Grace (Grace Cathédrale) construite en 1928. Elle est principalement utilisée pour le culte épiscopal. Vous avez aussi la possibilité de visiter le Cable Car Museum. C'est le principal musée du Nob Hill.



Le Nob Hill fait partie des quartiers de San Francisco les plus filmés au cinéma. On le retrouve dans La Fille en Rouge, le Dirty Harry, Princesse Malgré elle ou encore dans Magnum force. Il apparaît aussi dans la série télévisée intitulée La fête des maisons. C'est une série de 192 épisodes produite par Lorimar production et diffusée dès 1987 sur ABC.



Fisherman's Wharf



Le quai des pêcheurs en anglais, Fisherman's Wharf est l'un des quartiers les plus visités de la ville de San Francisco. C'est un quartier doté de plusieurs atouts touristiques. On y retrouve des musées, des restaurants gastronomiques et surtout des ferries pour naviguer vers d'autres endroits en bordure de mer (Alcatraz par exemple).



Vous pouvez commencer votre visite de ce quartier au museum of marine. Il est situé au milieu de la San Francisco Maritime National et Historical Park. C'est l'un des plus grands musées de toute la ville. Il était auparavant connu sous l'appellation de musée maritime de San Francisco.



Le quartier dispose aussi de plusieurs restaurants situés sur le front de mer. Il convient de rappeler que ce quartier est à ses débuts connu grâce aux confections culinaires spécifiques de ses restaurants. Aujourd'hui, certains restaurants comme le Jeté E39 continuent avec cette tradition culinaire. Le quai des pêcheurs vous offre également les lieux de tourisme suivants :



• The Aquarium of the Bay,

• Le Musée mécanique,

• L'établissement Madame le Tussauds de San Francisco,

• Le Hyde Street Pier.



Le Fisherman's Wharf abrite aussi le carrousel de San Francisco. Ce carrousel dispose de plus de 1 800 lumières Led. Vous y trouverez aussi plusieurs animaux à monter. Ce lieu offre une expérience et des souvenirs à revivre.



Telegraph Hill



C'est le quartier de San Francisco construit sur les pentes d'une colline. Il est très calme et essentiellement résidentiel. Telegraph Hill est surtout reconnu grâce à la Coit Tower et à ses jardins installés le long de la Filbert street jusqu'au Levi's Plaza.

La Coit Tower est la tour surplombant le Telegraph Hill. Elle est bâtie dans un style art déco suivant les vœux d'une certaine Lillie Hitchcock pour honorer le travail des pompiers après les tremblements de terre des années 1910. C'est un site très attrayant pour les touristes et autres visiteurs de la ville.



Les Jardins sur le long de la Filbert street sont aussi intéressants à plus d’un titre. En effet, la Filbert Street commence sur les bords de la Lyon Street pour mourir sur Telegraph Hill. Les jardins installés le long de cette rue constituent un vrai régal pour les yeux.



Telegraph Hill est aussi reconnue en tant que berceau des perroquets sauvages. Le quartier abrite plusieurs races de perroquets sauvages dont les plus nombreux sont des Conures à tête rouge. Si vous aimez les oiseaux, vous pouvez observer le spectacle que ces cornures offrent en fin de soirée.



Russian Hill



C'est le plus grand et le plus luxueux quartier de la ville de San Francisco. C'est un quartier résidentiel installé sur une montagne. À son sommet, il offre une vue globale sur la baie (Golden Gate Bridge, Alcatraz, Bay Bridge). Ce quartier est aussi connu pour être le siège du San Francisco Art Institute.



Le Russian Hill est traversé par les huits virages serrés du lombard Street. C'est à partir de ce quartier que vous pouvez observer le spectacle offert par cette rue. Vous pouvez également visiter l'un des joyaux de la ville à savoir le Part Ina Coolbrith. C’est un parc disposant de nombreuses places de détente et de relaxation. Il offre aussi une vue panoramique et agréable sur la ville.



Russian Hill abrite aussi le Fay Park. C'est un jardin constitué de 3 terrasses reliées par des escaliers et des rampes. Les escaliers sont bordés par des balustrades et des murs de soutènement en pierre. Ce parc contient des espaces de fêtes, de mariage et de spectacles culturels. Le Russian Hill dispose aussi d’autre magnifique parc et musée à savoir :



• Macondray Lane,

• Russian Hill Park,

• Francisco Park,

• George Sterling Park,

• Young museum



Le quartier russian hill dispose de plusieurs autres parcs idéaux pour accumuler des souvenirs inoubliables avec votre famille ou votre partenaire. La ville de San Francisco dispose d'autres beaux quartiers comme le North Beach ou le quartier de haight ashbury doté d'atouts touristiques intéressants.

Les autres lieux culturels de San Francisco



Le Palace of Fine Arts Théâtre



Installé au cœur du quartier de Marina District, ce bâtiment voit le jour en 1915 pour abriter l'exposition internationale de Panama-Pacific. Il apparaît dans le cinéma américain en tant que symbole de la ville de San Francisco. On le retrouve dans Sueurs Froides d'Alfred Hitchcock et dans A Double tranchant de Richard Marquand



Le Palace of Fine Arts abrite des théâtres et autres événements culturels comme les expositions de peinture et des concerts de musique.



The Fillmore



Encore connu sous l'appellation de Fillmore Auditorium, The Fillmore est un lieu culturel et historique de San Francisco. Il accueille des spectacles de musique d'artistes reconnus. D'ailleurs, cette salle est rendue célèbre par le producteur Bill Graham au cours des années 1931 à 1991. The Fillmore abrite plusieurs spectacles de musique par an.



San Francisco Playhouse



Il s'agit d'un théâtre à but non lucratif situé au centre de la ville de San Francisco. Depuis sa création en 2003, elle met en scène Neuf pièces de théâtre et de comédies musicales tous les ans. Si vous voulez assister au théâtre dans ce lieu, vous pouvez vous y rendre chaque semaine à partir de mardi.



Union Square



Vous ne pouvez pas visiter San Francisco sans faire un détour à Union square. Il s'agit de la zone commerciale la plus visitée de San Francisco. Dans ce lieu, vous retrouverez de nombreuses boutiques appartenant à des marques très connues comme Versace, Chanel, Prada, Dior, etc. Union square abrite aussi souvent des spectacles, des expositions d'art et bien d'autres.



Harvey Milk Plaza



Le Harvey Milk Plaza est situé dans le quartier Castro. Il s'agit d'une place emblématique de la culture gay. Vous y retrouverez de nombreux restaurants, des cafés, des boutiques de souvenirs et bien d'autres. L'ambiance dans ce lieu est très agréable.

