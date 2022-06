La météo à San Francisco aux USA

Comme la plupart des villes américaines, San Francisco bénéficie de 4 saisons climatiques. Chacune d’elles présente des caractéristiques offrant une atmosphère plus ou moins agréable.



L’hiver à San Francisco (de décembre à Mars)



L’hiver à San Francisco est plutôt doux. La température au cours de cette période oscille entre 5 °C et 10 °C en matinée et 12 à 15 °C dans la soirée. L’atmosphère n’est donc ni chaude, ni froide, mais plutôt tempérée. La température ne descend jamais en dessous des 0 à cause de la proximité de l’océan Pacifique qui apporte des masses humides d’air. De ce fait, les chances de neige ou de gel sont quasiment inexistantes. Il n’est donc pas utile de prévoir une doudoune.



Par ailleurs, l’hiver est très humide à San Francisco. Les précipitations sont fréquentes durant cette période et persistent davantage de décembre à février. Il y a néanmoins des journées ensoleillées qui favorisent des moments de randonnées et des excursions. Les journées sont également raccourcies au cours de la saison.



Le printemps (de Mars à Mai)



Le printemps est la saison la plus agréable de l’année à San Francisco. Il fait bon vivre au cours de la période avec des températures situées entre 17 °C et 19 °C en moyenne. Les journées deviennent plus longues et ensoleillées, avec 75 % de soleil la majeure partie du temps. Les pluies, quant à elles, deviennent de plus en plus rares, voire quasi inexistantes, notamment à partir du mois d’avril.



Le printemps est l’une des périodes intéressantes pour un séjour touristique à San Francisco. Vous pourrez visiter les lieux pris d’assaut en été, notamment le Golden Gate bridge et la célèbre île-prison d’Alcatraz. C’est la période des plus grandes festivités comme la commémoration du jour du Souvenir tous les derniers lundis de mai. Cette fête, qui célèbre les militaires morts pendant leur service, a eu lieu cette année le 30 mai 2022.



L’été (de Juillet – Août)



Contrairement aux autres villes californiennes, San Francisco offre un été très doux et agréable. Les températures n’avoisinent pas les hauts degrés. Elles se situent le plus souvent entre 20 et 25 °C pour les moyennes. La température est bien basse la plupart des matinées. Il serait donc ingénieux de prévoir des vêtements chauds pour se réconforter. Les pluies sont aussi rares en été et les journées sont très ensoleillées, ce qui rend un séjour sur



cette destination beaucoup plus intéressant. C’est durant cette période qu'apparaît le très célèbre brouillard de la ville qui apporte de l’humidité. Le phénomène atteint son apogée entre la fin de l’été et le début de l’automne. Au cours de cette période, le ciel est couvert de nuages pendant les matinées et présente un coloris gris automnal.