Los Angeles : Que devez-vous absolument voir ?

Vous envisagez d'effectuer un voyage à Los Angeles et vous souhaitez avoir une idée des incontournables de cette ville ? Los Angeles est en effet un immense État situé en Californie aux États-Unis d’Amérique. La ville accueille chaque année de nombreux touristes et dispose de nombreux endroits à visiter absolument. Découvrez ici quelques lieux que vous devez visiter impérativement pour profiter pleinement de votre séjour à Los Angeles.

Rédigé par Mehdi RAMZI le Vendredi 24 Juin 2022





Sommaire :



Les grands studios de la ville



Les grands lieux et les stars



Est-il possible d’aller aux USA en ce moment ?



Les marchés de la région



Faire le tour les plages



D’autres lieux incontournables à visiter



Située à 45 kilomètres de Malibu, Los Angeles est une ville qui renferme une population supérieure à 17 000 000 habitants. Il s'agit de l'État par excellence du cinéma, des séries et des grandes fictions en général. Il est aussi appelé la cité des anges. Plusieurs artistes et stars y ont commencé leur carrière. En conséquence, vous y rencontrerez de grandes stars et des personnalités de renom.

De plus, il dispose de plusieurs lieux historiques qui peuvent être facilement visités. Lors de votre séjour dans cette ville historique, vous pouvez par exemple faire une escale dans l'une des plus grandes salles de montage au monde pour nourrir vos yeux.



De plus, il dispose de plusieurs lieux historiques qui peuvent être facilement visités. Lors de votre séjour dans cette ville historique, vous pouvez par exemple faire une escale dans l’une des plus grandes salles de montage au monde pour nourrir vos yeux.



Warner Bros Studios Hollywood Le Warner Bros Studios Hollywood fait partie des grands studios de cinéma de la ville de Los Angeles. Plusieurs films cultes y ont été tournés. Il s’agit entre autres de Harry Potter, Batman, Big Bang Theory et plein d’autres merveilles. Ainsi, vous pouvez suivre des courts métrages sur l’histoire de Warner et même vous asseoir sur le canapé spécial de Friends. De plus, vous pouvez découvrir aisément comment les films et séries télévisées sont créés depuis leur conception jusqu’à l’étape finale de la saison.



Avec votre guide, vous pouvez aussi vous promener sur des plateaux de tournage. Par ailleurs, vous pouvez aussi faire des séances photo tout en utilisant la technologie employée par les producteurs. Le Warner Bros Studios Hollywood est un lieu incontournable à visiter absolument surtout si vous êtes passionnés des séries et films. Les visites de ce site vont jusqu’à trois heures et se font en plusieurs langues. Vous n’avez donc aucun souci à vous faire pendant vos découvertes.

Universal Studios Hollywood



En outre, pour explorer le Universal Studios Hollywood, il suffit de prendre votre billet pour avoir accès au site. Il existe trois types de billets pour accéder à ce studio. Il s’agit notamment du ticket standard, du ticket coupe-file et du ticket VIP. Avec le premier, vous avez accès au parc, mais à chaque attraction, vous êtes obligés de rester dans le rang d’attente. Le deuxième vous évite de faire la queue à certains endroits. En conséquence, il vous permet de gagner du temps. Le troisième quant à lui est mieux que les deux autres. Grâce à lui, vous avez accès à des zones non accessibles, un tour privé et un coupe-file. Notez qu’en dehors du coup de vos tickets, vous devez nécessairement payer pour avoir une place dans le garage.

Il s'agit d'un autre studio à ne pas manquer lors de votre séjour à Los Angeles. C'est en réalité un vaste parc d'attractions qui vous présente les grands films de Hollywood. Il vous faut au moins une journée pour explorer les incontournables de ce parc. En effet, il y a tellement de merveilles pour nourrir vos yeux que vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Par ailleurs, avec vos guides vous pouvez aisément découvrir toutes les salles de réalisation des grands films. Dans ce studio vous ne verrez pas le temps passer, car les découvertes n'en finissent pas.

Warner Bros classic studios : L’or de Hollywood



Dans ce studio, les visites ont lieu entre 9 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes. Il y a là des guides spécialement formés qui vous content l'histoire des cinémas des temps anciens en commençant par un hommage aux classiques. Les visites sont programmées en petits groupes sous la surveillance des guides professionnels.

Visiter les grands lieux et les stars



Aller à la rencontre des stars



À Los Angeles, vous rencontrerez des stars sur presque toutes les routes. En effet, ces personnalités habitent pour la plupart dans la cité des anges. Par conséquent, vous pouvez facilement découvrir leurs belles maisons et y faire aussi des visites. Vous pouvez explorer aisément les grandes villas de Jennifer Aniston, de Orlando Bloom et de plusieurs autres célébrités avec votre guide touristique.



N’hésitez pas non plus à faire une petite pause dans le magnifique Beverly Hills pour nourrir vos yeux. C’est très motivant de visiter la demeure des grandes célébrités. Ne vous faites donc pas prier pour votre plaisir.



Monter sur le Panneau Hollywood



Ce panneau symbolise à lui seul toute la ville et l’industrie du cinéma américain. C’est un monument mythique situé à 478 mètres de haut sur le flanc sud du mont Lee dans le Griffith Park. Que vous soyez dans un centre commercial ou dans n’importe quel coin de la rue, vous pouvez l’apercevoir sans vous gêner. N’hésitez pas à vous en approcher pour mieux l’explorer.



Chacune des lettres de ce panneau a une hauteur de 13, 7 mètres avec une largeur de 9 mètres. Notez aussi que le panneau entier avec ses Lettes est immense, car il mesure 110 mètres de long. Au sommet de ce plateau, la vue est magnifique sur tout le paysage de la ville. De là vous pouvez facilement regarder l’observatoire Griffith, le Wisdom Tree, le Hollywood Reservoir, etc.



Pour mieux observer le panneau, il y a plusieurs voies à emprunter. Il s’agit de :



• Innsdale DriveTrail : c’est une zone résidentielle qui permet d’accéder au panneau par la gauche pendant environ 2 heures 15

• Brush Canyon Trail : Il vous donne accès sur la droite du panneau après 3 heures

• Burbank Peak Trail qui est rapide, mais avec des difficultés. Avec 1 heure 45 minutes, vous êtes au sommet.



Par ailleurs, notez que l’accès est gratuit. Vous pouvez aussi partir de l’observatoire pour déboucher sur le sommet du panneau. De ce fait, n’hésitez pas à y faire un tour pour marquer votre voyage.

Le cinéma est au cœur de la ville de Los Angeles. Ne soyez donc pas surpris de voir de grandes stars et personnalités à chaque coin de rue. De plus, vous pouvez y voir le Hollywood Boulevard, monter au panneau Hollywood et même visiter la maison des stars.

Est-il possible d’aller aux USA en ce moment ?



Visiter le boulevard Hollywood



Il s’agit d’un lieu exceptionnel où vous pouvez faire des photos devant les étoiles de grande personnalité de renom de la ville. Ces musées et monuments sont à couper le souffle. C’est en effet, un bel insigne de la culture de la ville. Vous y découvrirez les insignes ou signatures de stars au TCL Chinese Théâtre.



Voyage USA : consultez les récentes conditions d'entrée

Parcourir les marchés de la région



Le marché de rose Bowl



C’est un lieu où affluent les passionnés de la mode. Vous devez absolument visiter ce lieu si vous êtes amateurs de mode. Le marché de rose Bowl est organisé dans un stade et se tient tous les deuxièmes dimanches du mois de 9 heures à 16 heures 30 minutes. Il accueille une multitude de marchands qui proposent divers objets neufs ou mêmes anciens.



Vous y trouverez aussi de vieux bijoux, des collections d’objets, des meubles, des produits alimentaires, des plantes et plein d’autres choses. En outre, l’entrée dans ce marché est subordonnée à l’achat d’un ticket de 10 USD pour les grandes personnes. Rendez-vous dans ce marché pour faire vos provisions de toute sorte.



Artist and Fleas Market



Ce marché est situé dans le quartier de venice et s’anime deux samedis dans le mois. Vous pouvez y acheter des tenues de classe qu’on voit généralement chez les habitants de New York. La clôture du marché est réalisée avec des briques et le cadre est bien décoré avec de magnifiques lampes dorées.



De ce fait, le marché est vivant et bien accueillant. Une autre chose encore très impressionnante dans ce marché est l’animation de divers DJ qui y a lieu. Par ailleurs, notez que vous pouvez y trouver plusieurs objets vintages comme dans d’autres marchés.



Arts district Co-op



Voilà un lieu où la musique coule à flots. En effet, les artistes locaux et les designers contemporains viennent proposer leurs divers produits au public. Vous pouvez donc y faire vos emplettes dans une bonne ambiance. Le marché est niché dans un entrepôt couvert et vous offre une diversité de produits. C’est un lieu où vous pouvez faire également du shopping et des photos.



Melrose Trading Post



Melrose Trading Post est un marché particulier. En effet, il est animé dans le lycée Fairfax. Les étalages sont tenus par des écoliers dynamiques qui y vendent une multitude de marchandises. Vous pouvez y acheter des tableaux artistiques, des objets fabriqués de façon manuelle ainsi que plusieurs autres choses. Chaque fin de semaine, les fonds collectés sont versés dans la caisse de l’école. Il sert à financer certaines dépenses des élèves comme :



• les voyages scolaires

• l’achat de matériaux de sport

• l’entretien du lycée, etc.



Le marché est animé le dimanche de 9 heures à 17 heures et l’entrée est subordonnée à un ticket payant.



Hollywood Farmers’s Market



Il s’agit d’un petit marché charmant de la ville. Il est animé seulement les dimanches. On y vend des produits frais des éleveurs comme les volailles, les œufs, les fromages, etc. Cependant vous pouvez y acheter toutes sortes de fruits et légumes. De plus, les marchandises sont tellement attirantes que vous serez presque obligé d’en prendre. En outre, si vous avez un bout de temps, vous pouvez savourer un concert avant de rentrer chez vous.



Il existe d’autres marchés que vous pouvez découvrir aisément avec votre guide touristique lors de votre séjour à Los Angeles. Dans tous ces marchés, il y a de merveilleuses choses à découvrir. Ces lieux de vente et d’achat affluent sur la superficie de la ville. Vous n’aurez donc pas de difficulté à faire votre ravitaillement, quel que soit votre lieu de résidence.

Les marchés de la ville de Los Angeles sont également très animés, car ils attirent naturellement les touristes. En effet, il s'agit des plus grands marchés de tous les États-Unis. Ils sont souvent en plein air et parfois au bord de mer. En outre, vous y trouverez une infinité de choses à acheter. Faites un tour dans un marché pendant le week-end et vous verrez la bonne ambiance des vendeurs et des acheteurs.

Faire le tour les plages



Visiter les plages de malibu et santa Monica



La plage de Malibu est un endroit idéal pour surfer. Il suffit de prendre votre planche de surf et c’est parti pour une belle journée. En outre, vous pouvez aussi vous asseoir dans le sable et vous aurez un beau spectacle des surfriders.



Santa Monica quant à lui, est situé à une distance de 46 kilomètres de Los Angeles. En effet pour y aller vous devez faire 25 kilomètres sur la route et 21 kilomètres sur l’autoroute le tout pendant une durée de 18 minutes environ. Cette plage est très populaire et s’étend sur 3 km. Elle est très animée et plusieurs personnes y jouent du volleyball. En dehors des planches, vous avez la possibilité de faire du vélo sur cette plage.



Grâce au vélo électrique, vous pouvez profiter des températures douces et chaudes de la ville. De plus, les tournées durent généralement trois heures. Par ailleurs, ils vous conduisent souvent dans des endroits qui ne sont pas accessibles aux voitures. Cette sortie est guidée par un professionnel, qui vous conte des faits impressionnants sur l’architecture des endroits, l’art local et son histoire.



Visiter les plages de Manhattan et Venice Beach



Le Manhattan Beach est une plage très calme. Il y règne une bonne ambiance. Beaucoup de personnes en quête de tranquillité y vont pour se ressourcer et profiter pleinement du soleil. Vous y verrez de riches gens qui viennent se distraire. Si vous longez la côte, vous découvrirez un magnifique aquarium avec de belles créatures marines incorporées.



En ce qui concerne la plage de Venice Beach encore appelée le Long Beach, c’est un véritable point de rencontre des passionnés d’arts. De ce fait, il attire de nombreux touristes. En plus, vous y verrez des artistes de tous genres qui viennent se distraire ou faire des tournages. Vous pouvez aussi y faire du surf ou des promenades dans la mer avec vos enfants.



Les plages EL Matador et Zumba Beach



Les plages EL Matador et Zumba Beach sont des sites que vous devez pratiquer à tout prix. La splendeur de ces plages est sans pareille. Outre ces plages, vous pouvez aussi visiter la plage de Hermosa Beach et plein d’autres. Tous ces endroits avec leur immensité rehaussent la beauté de la ville.

Los Angeles est une grande agglomération qui renferme plusieurs plages que vous pouvez visiter facilement.

D’autres lieux incontournables à visiter



Explorer le West Hollywood



Le West Hollywood est situé dans l'État de la Californie et fait partie intégrante du comté de Los Angeles tout comme Beverly Hills. Il possède une architecture géométrique bien colorée. Par ailleurs, il est limité au nord par le quartier de Santa Monica. Vous y verrez de nombreuses célébrités qui foulent le sol de la ville au quotidien.



Parcourir le quartier des affaires



Si vous êtes passionné d’affaires, vous devez absolument explorer ces rues. Vous pouvez visiter dans ce quartier de nombreux sites historiques comme :



• Le Dodger stadium

• Le Griffith Park

• L’Echo Park

• Le Paramount studios

• Le Sunset boulevard

• Le musée d’art contemporain…



Le Dodger stadium est un grand stade de baseball situé dans le nord de la ville. Faites-y un tour pour voir les joueurs de l’équipe nationale en action. • Le Griffith Park quant à lui est l’un des plus vastes parcs des États Unis d’Amérique. Sa superficie est supérieure à 1 740 hectares. Plusieurs touristes y affluent chaque jour pour des observations. Echo Park est un quartier et un parc très animé situé à proximité du stade. Vous y aurez droit à toutes sortes de musiques et d’animation surtout les soirs.



Paramount studios est le plus ancien studio de la ville. Toutefois, il est encore en activité. Le Sunset Boulevard est une belle rue très célèbre de la ville. Elle s’étend sur 35 kilomètres de long environ. Pour finir, le musée d’art contemporain est composé de trois différents types d'installations et siège à West Hollywood. Faites une petite escale sur ce lieu et vous verrez les œuvres des années 90 à nos aujourd’hui.



Une autre chose importante à savoir est que la cité des anges est devenue un véritable centre d’industrie depuis l’avènement de la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, avant la fin de vos vacances, essayez de connaître l’histoire de Rodney King. Cela vous permettra de savoir aussi qu’il s’agit en partie d’une ville encline à la violence. Malgré cette violence, vous pouvez y mener une vie paisible.

Il y a une multitude de lieux à découvrir dans la ville de Los Angeles jour après jour. En dehors des plages, des studios, des marchés, voici d'autres endroits incontournables que vous devez coûte que coûte visiter.

« Nous tenons à remercier David Gonzalez @davidgvisuals pour ses incroyables photos. Vous pouvez les visionner sur son compte » Instagram

