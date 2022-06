Météo Los Angeles : Quelle est la saison idéale ?

Les pluies commencent par être oubliées dès le mois d’avril et disparaissent presque totalement au mois de mai. Le printemps est un moment assez aimé dans cette ville touristique. Des derniers jours du mois d’avril à la première quinzaine de juin, les brumes côtières sont fréquentes. Ceci est le résultat de la proximité de deux différentes températures, l’une est chaude et l’autre froide. Les nuages apparaissent donc les matins et laissent place au soleil vers la soirée. Cependant, des journées très ensoleillées avec un ciel dégagé peuvent être vécues comme le cas du 12 mai 2022. Au printemps, les températures maximales quotidiennes varient souvent entre 17 et 25 °C. Celles minimales quotidiennes sont généralement comprises entre 11 °C et 16 °C. Elles sont souvent égales ou supérieures à 7 °C et inférieures à 29 °C.