Découvrez la capitale des USA : Washington

Ce musée est l'un des plus visités de la capitale fédérale des USA. Le National Air and Space Museum est un endroit où vous allez trouver de grandes collections de fusées et de véhicules spatiaux. Outre le fait d'être un musée, c'est également un lieu où les chercheurs font des recherches sur l'histoire, les techniques du vol spatial ou de l'aviation ainsi que les sciences liées à la planète.Le musée est ouvert pour la première fois en 1946 et avait pour nom National Air Museum. Le National Air and Space Museum est idéal pour les visites en famille. Vos enfants seront séduits par la pléthore d'avions et d'engins spatiaux de tout genre se trouvant dans le musée. On y retrouve entre autres :● le Skylab ;● le Flyer des frères Wright ;● l'avion d’Amelia Earhart ;● le Spirit of St Louis de Lindbergh.Tous les jours, entre 10 h 30 et 13 heures, vous pouvez visiter gratuitement le National Air and Space Museum. Il existe également une application appelée "Go Flight" qui permet aux visiteurs d'avoir accès à des histoires ou des vidéos sur certains avions, fusées ou engins spatiaux de la collection.