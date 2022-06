Découvrez New York avec TourMaG

Situé au sud de Manhattan vous allez trouver le quartier financier. Il symbolise la puissance économique américaine. N’hésitez surtout pas à vous rendre dans lepour observer l’incroyable bourse New yorkaise. Au cours de cette balade vous allez apercevoir la plus haute tour d’Amérique du Nord et l’une des plus grandes du monde entier. Il s’agit bel et bien de la One Wall Trade Center.Cette tour a en effet succédé aux anciennes fameuses tours jumelles du coin. Ces dernières ont été détruites durant les attentats du 11 septembre 2001. La visite du World Trade vous permet aussi de voir des souvenirs de ce jour mémorable pour les USA. Il vous suffit d’aller au musée du 11 septembre 2001. Faites également un tour au mémorial et à l’Oculus qui est l’impressionnante gare du lieu.