Paris New York, quel est le meilleur moment pour réserver ?

Vous voulez réserver vos billets d’avion au prix le plus bas possible ? Pour votre voyage Paris-New York, découvrez quelques astuces qui vous aideront à réserver un vol bon marché.



Soyez flexible avec les dates de voyage



Vous avez peut-être déjà vu des sites web affirmant que réserver des billets d’avion le mardi offre beaucoup d’avantages. Cette affirmation est justifiée, car vous économiserez beaucoup d’argent. Cependant, ce n’est pas toujours vrai, surtout avec les vols qui prennent départ à l’aéroport charles de gaulle cdg. C’est d’ailleurs pour cette raison que vous devez toujours vérifier les prix pour le mois entier. Vous aurez ainsi une idée précise des jours les moins chers pour votre destination.



Où faut-il contrôler alors les prix mensuels ? Essayez sur les sites web des différentes compagnies. Pour ce faire, indiquez vos villes de départ (Paris) et d’arrivée (New York). Évaluez le prix d’un aller simple. Cliquez sur « Départ », ne saisissez pas de date et sélectionnez le mois entier. Ensuite, cliquez sur « Rechercher des vols » et vous connaîtrez la date qui offre le tarif le plus bas.



Utilisez incognito lorsque vous recherchez des vols



Avez-vous remarqué qu’à chaque fois que vous recherchez des vols, le prix des billets augmente ? Cela se produit à cause des cookies présents sur votre navigateur. Le site web augmente le tarif après des recherches répétées pour que vous réservez votre vol sur-le-champ. Pour anticiper cette augmentation des prix lorsque vous recherchez des vols New York depuis Paris, vous devez le faire en mode incognito. Ouvrez à chaque fois une nouvelle fenêtre incognito avant de commencer votre recherche. De cette façon, vos recherches précédentes ne seront pas stockées et vous ne verrez pas les prix des vols augmenter. Vous pouvez également naviguer à partir d’un autre ordinateur portable ou d’un autre ordinateur. Vous pouvez aussi effacer vos cookies pour obtenir des tarifs plus bas.