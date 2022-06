La météo à New York en Amérique

Les jours de précipitation à New York sont très remarquables. En effet, cela est marqué par une abondante accumulation d'eau. Celle-ci est de 1 millimètre. Il peut également prévoir à n'importe quel moment. La saison pluvieuse la plus longue dure approximativement 4,9 mois. Cela va du 31 mars au 27 août. La probabilité de la précipitation par jour dépasse les 29 %. Il pleut abondamment en juin. La moyenne de précipitation pendant ce mois est de 9,9 jours avec 1 millimètre de précipitation.La saison sèche à New York dure 7,1 mois. Cela s'étend naturellement du 27 août au 31 mars. En janvier, il est rare de constater une forte pluie comme en juin. Il faut donc dire que la précipitation en janvier n'est pas du tout pareille. La précipitation peut se manifester de différentes manières.Il peut neiger uniquement comme il peut ne pas s'agir d'une pluie, mais d'un mélange des deux. Cependant, la forme de précipitation la plus remarquée est la pluie seulement. La probabilité est de 35 % en août.Le degré de précipitation varie selon chaque saison et chaque année. Cependant, une étude a prouvé que le degré de précipitation à New York est carrément le même chaque année. Le mois qui a le plus de chutes de pluie est le mois d'avril. Cette chute est en moyenne de 95 millimètres. Février ne contient pas assez de chutes d'eau. La dernière est évaluée en moyenne à 57 millimètres.Contrairement à la pluie, la variation de la chute de neige est remarquable. À chaque saison, la chute de neige change considérablement. Du 26 novembre au 2 avril, il peut neiger abondamment. Le gel peut s'accompagner d'une chute de neige évaluée sur 31 jours à 25 millimètres. Février est le mois où il neige le plus. La chute de ce mois est de 154 millimètres.À New York, il n'y a pas de neige pendant environ 7,8 mois par an. La plus petite chute est remarquée en juillet. Elle est de 0 millimètre. Cela veut dire que la probabilité de gel de ce mois est assez faible.