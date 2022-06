Covid aux USA : la situation sanitaire, les restrictions

Le coronavirus n’a pas également épargné les États-Unis. Depuis son apparition en 2019, le pays a enregistré déjà plus de 80 millions de cas avec plus d’un million de décès. Ses chiffres ne font qu’augmenter depuis l’apparition du nouveau variant omicron. Dans la ville depar exemple, 40 000 personnes ont perdu la vie à cause de ce virus. Face à cette crise sanitaire, le président américaina préconisé l’utilisation des vaccins et le respect des gestes barrières pour tous les habitants. Aujourd’hui, le nombre de personnes contaminées diminue progressivement chaque jour. Cependant, la population reste quand même sur ses gardes pour éviter une nouvelle propagation rapide du coronavirus.