Découvrez la ville d'Orlando avec TourMaG

Cette grande région abrite les parcs d’attractions les plus réputés du monde entier. Il faut noter que plusieurs touristes choisissent de visiter cette ville juste pour admirer ces parcs.



Le parc Walt Disney World Resort



Ce vaste parc à thème renferme 4 magnifiques parcs Disney distincts.



● Hollywoood studios



C’est un immense parc d’attractions exclusivement destiné au cinéma. Elle comporte également de grandes salles de spectacle, des attractions pour adultes et enfants ainsi que des parades.



● Animal Kingdom



Un parc animalier se trouve au milieu du zoo et du parc d’attractions. Vous y trouverez une variété d’animaux et un design artificiel lumineux. Ce parc comporte en effet plus de 1 700 animaux (lions, singes, hippopotames, éléphants, etc.). Vous pouvez donc organiser durant votre villégiature un safari à bord d’un véhicule de brousse.



● Epcot



Ce parc thématique propose aux touristes des avancées technologiques récentes et des attractions très intéressantes telles qu’un simulateur de navette spatiale.



● Magic Kingdom



Ce parc à thème possède des dizaines d’attractions classiques, des montagnes russes et un château fastueux.



De plus, ce complexe contient deux parcs aquatiques (Disney’s Blizzard Beach et Disney’s Typhoon), ainsi qu’une pléthore de restaurants et des logements de luxe. Il possède en effet des équipements nécessaires pour vous permettre de passer des instants magiques. Aux beaux jours, vous pouvez profiter donc de ces piscines à vagues.