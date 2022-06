La météo à Miami selon les saisons

L’été en Floride s’étend de la fin du mois de juin à celui d’août. Sur cette période de l’année, il fait extrêmement chaud et l’humidité est étouffante. Il pleut pratiquement tous les jours et parfois même à plusieurs reprises durant une même journée. Les tornades sont également fréquentes durant ce mois.Pendant les mois de juillet et d’août, le climat est beaucoup plus dangereux. Les orages sont de plus en plus fréquents et l’humidité ainsi que la chaleur atteignent leur niveau maximal. La température tourne autour des 40 degrés et l’atmosphère n’est pas du tout agréable.Dès la seconde moitié du mois d’août, la saison des ouragans et des cyclones bat son plein. La température de l’eau est aussi à son paroxysme. C’est une période très dangereuse durant laquelle il faut éviter de voyager en Floride.