Brand USA célèbre les 250 ans des États-Unis

Brand USA est fier de s’associer à America250 pour mettre en lumière l’importance de cette célébration historique à l’échelle mondiale

les lieux, les personnes et les moments qui définissent notre nation

honorer notre passé, célébrer notre présent et inspirer un avenir fondé sur l’Esprit américain

Le partenariat entre Brand USA et America250 vise à faire du 250e anniversaire des États-Unis un événement à portée internationale. Brand USA jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de cette mission grâce à son expérience en matière de marketing touristique. «», a déclaré. L’organisme prévoit de s’appuyer sur des stratégies de narration et de promotion pour susciter l’intérêt des voyageurs internationaux.En tant que, Brand USA s’engage à renforcer la visibilité des initiatives commémoratives en cours de développement. Des itinéraires de voyage personnalisés et des contenus dédiés permettront aux visiteurs de découvrir «», dans le cadre d’une célébration qui se veut immersive et inclusive. Ari Abergel , directeur exécutif d’America250, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat : « Alors que nous nous dirigeons vers le 250e anniversaire de l’Amérique, nous sommes ravis de collaborer avec Brand USA pour inviter le monde entier à vivre cette étape mémorable ». Il ajoute que cette initiative vise à «».Ce partenariat s’inscrit dans la dynamique de la campagne mondiale "America the Beautiful", récemment lancée par Brand USA , qui vise à promouvoir les paysages et les expériences authentiques du pays. Dans ce cadre, la célébration du 250e anniversaire bénéficiera d’une