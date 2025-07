Tourisme : Brand USA mise sur les temps forts de 2026 !

vision ambitieuse pour l'avenir des voyages internationaux aux Etats-Unis

A l'appui de sa "",Le lancement de cette campagne s'accompagne d'une plateforme numérique dédiée AmericaTheBeautiful.com conçue en collaboration avec la startup Mindtrip qui intègre l'intelligence artificielle pour offrir une expérience personnalisée, basée sur les préférences des voyageurs.collabore avec le ministère américain des Transports pour, un itinéraire emblématique mettant en avant plus de 250 sites d'intérêt à travers les Etats-Unis.Les retombées économiques des campagnes menées en 2024 témoignent de leur efficacité, assure Brand USA selon lequel elles ont généré 1,6 million de visiteurs internationaux supplémentaires, près de 6 milliards de dollars de dépenses touristiques additionnelles et soutenu près de 80 000 emplois sur le territoire américain.Pour booster la destination auprès des Français, Brand USA avait noué, l'an dernier, des collaborations avec Air France, Voyage privé, Visiteurs du Monde, Kuoni et Maisons du Voyage.Dans les mois à venir, pour inciter Agences de voyages et TO à mettre en avant la destination USA, plusieurs fam trips seront organisés : à Porto Rico, Detroit, Boston et Chicago.Un fam trip est également prévu en septembre pour les agents de voyage ayant participé au challenge Worldia avec Delta. Ils visiteront la Georgie et la Caroline du Sud, avec des étapes à Atlanta, Savannah et Charleston.L'année prochaine, pour les 250 ans de l'indépendance américain, Brand USA prévoit une fête à Paris.Ce sera en effet aussi le, scellée avec l'arrivée Outre-Atlantique du marquis de La Fayette. Nommé général à l'âge de 19 ans par George Washington, La Fayette a joué un rôle décisif dans la guerre d'indépendance des États-Unis contre la Grande-Bretagne.Mais, Brand USA continuera-t-il d'avoir les moyens de ses ambitions ? Le Sénat américain vient d'adopter un projet de loi budgétaire soutenu par les Républicains, réduisant sa dotation annuelle de 100 à ... 20 millions de dollars. La mesure, critiquée, doit encore être validée par la Chambre des représentants. Son avenir est donc encore en suspens.