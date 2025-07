Voyage Etats-Unis : le boycott résistera-t-il à la baisse des prix ? [ABO]

" Dans l’hôtellerie, les tarifs ont aussi baissé, mais cela reste à des niveaux très élevés.



Ce décrochage s’explique surtout par la montée du cours de l’euro par rapport au dollar, qui est à 1,18. On gagner ainsi 18 %. Dans le même temps, pas mal de Canadiens se sont détournés de la destination, donc il y a du stock.



J’ai eu des retours des vendeurs d’activités qui nous disent qu’ils sont encore à la traîne. Je pense que les gens ont saisi l’occasion des billets et réduisent les dépenses sur les sorties, pour rentrer dans leur budget.



Nous ne sommes plus dans l’euphorie de l’après-Covid, et nous le voyons aussi dans d’autres pays, " poursuit Jean-Charles Franchomme.



Et cette dichotomie entre les intentions dans le BtoC et le BtoB se reflète… dans les chiffres.



Le dernier tableau de bord de l’Administration du commerce international, une agence fédérale, démontre que la destination n’a pas perdu de sa superbe — du moins, cela ne se reflète pas du tout dans les arrivées touristiques.



Les statistiques arrêtées à la fin du mois de mai 2025 montrent que le nombre de voyageurs, hors Canadiens, est en baisse de seulement 0,8 % depuis le début de l’année.



Parmi les 20 principaux marchés émetteurs, nous retrouvons en première place le Royaume-Uni (+2,7 %), devant l’Inde (-0,2 %) et le Brésil (+3,4 %). L’Europe de l’Ouest, qui représente 37 % des visiteurs aux USA — son premier marché — est en recul de seulement 1,8 %.



En Allemagne, la chute est marquée, autour de 11 %, tandis qu’elle est un peu moins forte en France (-8,4 %). À noter que l’Italie affiche une progression de 9,9 % sur les cinq premiers mois de l’année.



Le boycott a bien un effet, qui se matérialise principalement dans les agences de voyages. Nous verrons d’ici quelques mois si le grand public a totalement répondu présent ou si, même les petits prix, n’ont pas réussi à conjurer ce recul.