Guerre en Iran... risque de guerre civile ou d'embrasement régional ? [ABO]

À la chute de l’Union soviétique, tout le monde s’est félicité de la victoire du libéralisme et de la démocratie. Nous nous sommes complètement trompés dans notre analyse. Cela a été surtout la victoire des États‑Unis et de l’Occident. Tous deux en ont abusé.



Nous étions alors dans une période hégémonique que Hubert Védrine (ancien ministre des affaires étrangères ndlr) a appelée l’hyperpuissance, dans un monde unipolaire,

Et dans ce monde où la diplomatie est en pause et où seule la voix du plus fort prévaut, un organe de paix est plongé dans le coma."i[Il faut bien reconnaître que l'ONU est en état de mort cérébrale.]bAujourd’hui, les membres permanents ne reflètent pas la réalité du monde actuel, mais celle de 1945. Pour être légitime, le Conseil de sécurité devrait intégrer les puissances du Sud.Sans cet élargissement,alors qu’il est plus que jamais indispensable de conserver un lieu de rencontre et de débat,]i" estime celle qui est depuis devenue consultante pour LCI.Après quatre-vingts ans de paix entre les grandes puissances et d’équilibres fragiles ailleurs, ce chapitre unique dans l’histoire de l’humanité semble sur le point de se refermer.La Russie a agressé l'Ukraine, elle fait aussi craindre le pire à l'Europe, alors que la Chine lorgne sur Taiwan, puis qu'Israël a attaqué bon nombre de ses voisins, certes pour imposer une paix future à ses citoyens, mais en recourant à la force.Les tensions palpables sur tous les continents s'expliquent par le fait que plus aucun gendarme n’est en mesure de rétablir l’ordre mondial et la montée en puissance de voix dissonantes face à un Occident." poursuit-elle.