Israël : quel avenir pour le Proche et le Moyen-Orient ? 🔑

Le mot sur toutes les bouches est : la sidération.



La sidération, vient autant de la barbarie de l’attaque, que de la nature de assaut coordonné aux niveaux terrestre, aérien et maritime et qui n'a absolument pas fuité auprès des services secrets israéliens.



Services considérés parmi les meilleurs au monde,

"Cette crise n'était pas imprévisible, mais son ampleur l'était bel et bien. L'évènement est majeur."

Le 7 octobre 2023, l'effroyable s'est produit en Israël.Des troupes armées du Hamas, un groupe militant islamiste palestinien qui dirige la bande de Gaza, ont attaqué des kibboutz, une rave party et un poste de commissariatà l'aide de plus de 1 500 hommes.Ces forces armées, considérées comme un groupe terroriste par l'Union européenne, ont semé la terreur et tué plus de 1 300 Israéliens." confie Anne Sénéquier, chercheuse à l'IRIS et auteur de « la géopolitique tout simplement » aux Editions Eyrolles.abonde Alexandre Mollet, Responsable Sécurité Sénior chez International SOS.