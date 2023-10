International SOS : "Nous entrons dans un contexte de permacrise" 🔑

Le coup d’Etat a entrainé une instabilité politique assez importante et a mis en perspective un risque accru pour les occidentaux et plus particulièrement les Français.



Cela a également posé des problématiques logistiques pour les sortir du pays. Nous avons mis en place une cellule de crise sur presque trois semaines.

Selon les rebondissements politiques, nous avons adapté nos process. Dans un premier temps nous avons pu sortir nos clients via des vols diplomatiques. Nous avons organisé certaines sorties par voies commerciales sur une fenêtre très courte, avant la fermeture de l’espace aérien.



Pour les clients encore sur place, nous avons mis en place une évacuation par voie terrestre, qui a été très complexe à mettre en œuvre, car le Sahel est une zone à risque. Nous avons monté deux liaisons, entre Niamey et Cotonou au Benin.



Aujourd’hui, il est difficile pour les Français de rester sur place. Nous n’avons plus de clients français, mais il reste des clients occidentaux.

Les catastrophes naturelles sont un sujet de plus en plus récurrent. Si nous sensibilisons nos clients depuis toujours à ces risques, nous mettons l’accent dessus depuis 5 ans car elles se sont intensifiées.



Par définition, elles sont imprévisibles. Il est difficile de mettre en place des moyens préventifs.



C’est un risque que l’on prend de plus en plus en considération car nos clients comptent de plus en plus sur nous pour y répondre.