De la poterie à l’Art Déco : Quimper, une ville façonnée par l’Odet

En remontant le bord du fleuve vers l’allée de Locmaria et le centre-ville, nous croisons le QG de l’association « Le Lougre de l’Odet ». Le nom évoque la réplique d’un chasse-marée, un trois mâts caboteur de 1840. « Le Corentin », c’est son nom, sillonne depuis 1991 les côtes bretonnes. Il est visible à quai l’hiver. L’occasion de rappeler que Quimper est aussi une cité de la mer.



Les hautes marées la relient à l’océan et le fleuve a longtemps accueilli goélettes, sloops et vapeurs sur ses quais. Vieilles photos et cartes postales en témoignent. Charbon, sel et vins à l’aller, produits agricoles, toiles de Locronan et faïences au retour : l’activité battait son plein aux 18ème et 19ème s. Jusqu’à la fin des années 1960, Quimper était le premier port breton d’importation des vins d’Algérie.



L’envasement aura raison du trafic maritime, déporté depuis en aval. Mais au sud du pont Max Jacob, quelques maisons nobles d’armateurs et de négociants, quai de l’Odet, rappellent que ces derniers vivaient au plus près de leurs affaires florissantes.