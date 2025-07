Christian Loth : "Avec DMC Travel Expert, je veux clarifier mon positionnement"

TourMaG – Vous insistez sur la notion d’exclusivité et de proximité. C’est ce qui fait votre différence ?



Christian Loth : Oui, clairement. Je ne suis pas un simple intermédiaire. Je suis technico-commercial externalisé. Je traite les demandes, je fais les cotations, je suis les dossiers. Une agence m’appelle, je réponds. Pas de transfert de mail, pas d’attente. J’ai les accès techniques, je connais les produits. C’est du concret



C’est une part essentielle de mon métier. Je suis sur le terrain aussi souvent que possible, en Europe, en Asie, dans les pays baltes… Ce contact direct me permet de mieux comprendre les besoins, d’anticiper les problèmes, et de renforcer la confiance avec mes partenaires. Ce n’est pas un simple rôle de représentation à distance.



Pour donner un ordre d’idée, avant la crise, je faisais environ 20 à 25 déplacements par an, ce qui me permettait de maintenir ce lien fort.