Les Réceptifs Leaders : nos roadshows contribuent à la formation des professionnels

Christian Loth : Tout d’abord, je voudrais remercier tous nos partenaires pour leur fidélité depuis toutes ces années et en particulier tout au long de 2023 et depuis le début de cette année.

La profession a définitivement renoué avec les performances d’avant COVID, même si les habitudes ont été durablement bousculées.



Ensuite, permettez-moi de faire un rapide tour d’horizon de la situation globale, géopolitique en particulier :



La guerre en Ukraine semble s’installer dans la durée, sans perdre en brutalité, mais les pays voisins qui en étaient affectés, récupèrent au fur et à mesure la confiance des clients.

Ainsi les PAYS BALTES, la POLOGNE, la ROUMANIE, par exemple, sont revenus dans la course. 2024 se profile comme une année satisfaisante pour cette partie de l’Europe, avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 60-70% d’une année « dite normale » et les prévisions pour 2025 sont très encourageants.

Mais d’autres crises, d’autres guerres, se sont déclarées et réduisent sérieusement l’attractivité de certains pays qui étaient encore plébiscités il y a peu de temps.

Israël, la Jordanie et dans une moindre mesure les Pays du Golfe et l’Égypte.

Enfin, d’autres pays encore, étaient déjà en crise et le sont encore à ce jour, parmi eux, l’Iran et la Russie.

A ce titre il faut souligner les spécificités des différents marchés : ainsi, par exemple, certaines nationalités ont repris le chemin vers la Russie, comme les Indiens ou vietnamiens, tout comme certains pays musulmans continuent à voyager en Iran.

Nous n’avons pas tous la même perception. Les préoccupations varient assez fortement selon les pays. Il est important de le comprendre.

Ensuite, il faut également tenir compte de la « volatilité » des différentes perceptions : Le comportement d’achat change parfois très rapidement, en fonction notamment des priorités de communication de la presse. Ainsi, souvent heureusement, les pays affectés reviennent assez rapidement dans la course. L’Égypte en est un bon exemple.



Comme toujours, notre groupement LES RECEPTIFS LEADERS, soutient moralement, mais également financièrement les membres qui sont particulièrement concernés. »