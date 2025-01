Tournée en Alsace/Lorraine des fameux Réceptifs Leaders

AVEC LE CONCOURS EXCEPTIONNEL DE l’AEROPORT DE STRASBOURG et de plusieurs compagnies aériennes

Les évènements sont toujours dans de beaux endroits, avec une ambiance décontractée, bienveillante et professionnelle ! Workshops en continu, avec selon l’horaire, petit déjeuner suivi d’un beau cocktail déjeunatoire, ou dinatoire.Le prochain roadshow passera par l’ALSACE et la LORRAINE :Aéroport de Strasbourg (PARKING OFFERT : P2 et P3)De 09h à 16h, workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoireDomaine de la Grange aux Ormes, Rue de la Grange aux Ormes, 57155 MarlyDe 09h à 15h, workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoireHôtel du Parc, 26 Rue de la Sinne, 68100 MulhouseDe 09h à 15h, workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoireEn partenariat avec l’aéroport de Strasbourg et plusieurs compagnies aériennes