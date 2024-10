IFTM 2024 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent plus de 1000 rendez-vous !!

Le prochain roadshow passera par la Suisse et la Région Rhône-Alpes :



● GENEVE, mardi 10 décembre

WARWICK HOTEL, Rue de Lausanne 14 :

de 18h à 22h workshop et cocktail dinatoire



● LYON, mercredi 11 décembre

Restaurant VATEL de l’École Hôtelière, 8 rue Duhamel

de 18 à 22h, workshop et cocktail dinatoire



● GRENOBLE, jeudi 12 décembre

HOTEL EUROPOLE, 29 rue Pierre Sémard :

de 09h à 15h30 workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire



Vos Réceptifs Leaders (nous indiquons seulement les destinations principales) :



1 ALBANIE - EVASION ALABANIE

2 ALLEMAGNE - GET YOUR GROUP

3 AMERIQUE LATINE- QUIMBAYA LATIN AMERICA

4 ANGLETERRE/IRLANDE - France ANGLETERRE

5 ITALIE - ACQUAFORTE

6 CANADA/USA - GEOTOURS

7 CHYPRE - CREATIVE TOURS

8 CROISIERES FLUVIALES - CRUCEMUNDO

9 CUBA, CARAIBES - BLEU MARINE

10 EGYPTE - TAROT TOURS – GARRANAH

11 ÉMIRATS ARABES UNIS - FANTASTIC ORIENT TOURS

12 ESPAGNE - TRITRAVEL

13 HOLLANDE - Destination Europe

14 INDE - EASTWIND HOLIDAYS

15 IRAN – BEAUTIFUL WORLD OF TRAVEL

16 ISLANDE - ISLAND ESCAPE

17 JORDANIE _ Salma Tours

18 MAROC - KER Maroc

19 OUZBEKISTAN/ARMENIE - KMP

20 PAYS BALTES - TAIGA EURO BALTIKA

21 POLOGNE - PROMENADA

22 PORTUGAL - PMA TRAVEL

23 ROUMANIE - EASTERN EUROPEAN EXPERIENCE

24 SICILE/Italie DU SUD - VERDE SICILIA

25 THAILANDE - NOVAWAY

26 TUNISIE - TRAVEL SENSE



27 ASSISTANCE VISA

28 PASSAGERS ASSISTANCES SERVICES

29 VALEURS ASSURANCES



Nous avons hâte de vous retrouver,



Christian Loth

Président des Réceptifs Leaders