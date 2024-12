Les fameux Réceptifs Leaders reprennent la route

La diversité de nos activités couvre aussi des voyages pour une clientèle en recherche de prestations hauts de gammes de qualités et de découvertes insolites hors des sentiers battus et souvent plus difficile d’accès.



Enfin nous organisons aussi des voyages pour des groupes plus importants, association, comité d’entreprise sans oublier l’organisation d’activités de type MICE qui nécessite de réunir des compétences organisationnelles et logistiques, à chaque fois différente selon la taille du groupe et les attentes des participants.



Nos séjours couvrent des thématiques très variées, et bien sûr, une place importante dans nos voyages est faite à une approche de la géologie, du volcanisme, qui se manifeste par le nombre important de volcans que compte l’ïle, par ses résurgences d’eaux chaudes dans lesquelles il est souvent possible de se baigner, de ses solfatares et souvent surtout ces dernières années, par ses impressionnantes éruptions sur des zones qui bordent la grande faille tectonique médio-atlantique qui traverse le pays.

Les majestueux et immenses glaciers que compte l’Islande montrent l’autre facette importante qui contribue depuis des temps immémoriaux à sculpter les paysages de l’île.



Parce que notre équipe est au départ avant tout composée de guides de terrains, nos connaissances et centres d’intérêts sont multiples : découvertes culturelle et historique, observation des aurores boréales, observation des différentes espèces de baleines, ornithologie (l’île concentre en été d’ importantes colonies d’oiseaux migrateurs), élaboration de randonnées adaptées au niveau des participants, seniors ou randonneurs aguerris, qui traversent souvent des paysages où s’expriment toute la puissance de la nature, sorties en zodiac au milieu des icebergs. L’Islande est un terrain de jeu idéal pour tous publics.



Dans les nouveautés que nous proposons, une série de GIR en petits groupes que vous pouvez découvrir et télécharger à partir du QR code ci-dessous.