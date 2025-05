Les fameux Réceptifs Leaders plébiscités dans le Sud de la France

Les Réceptifs Leaders, ce sont désormais 30 DMC et 3 sociétés de service (assurances, assistance aéroport et société de visas), maitrisant plus de 80 destinations.

Fondé il y a près de 20 ans, ce groupement est une référence sur le marché francophone !



1. ACQUAFORTE – Italie : Claudio

2. AU FIL DU JAPON - Charles et son Equipe

3. BWT - Beautiful World of Travel – Iran : Mohamad

4. BLEU MARINE – Cuba, Caraïbes : Alexandre

5. CAP COREE - Charles & son Équipe

6. CREATIVE TOURS – Chypre : Christophe & son Équipe

7. CRUCEMUNDO – Croisières fluviales : Christian

8. DESTINATION EUROPE – Hollande : Myriam

9. EASTERN EUROPEAN EXPERIENCE – Roumanie : Stefan

10. EASTWIND HOLIDAYS – Inde : Ashok

11. EVASION ALBANIE : Alban

12. FANTASTIC ORIENT TOURS – Émirats Arabes Unis : Daly

13. FRANCE ANGLETERRE – Angleterre, Irlande : Claude & son équipe

14. GEOTOURS – Canada, USA : Gilles

15. GET YOUR GROUP – Allemagne : Eva

16. ISLAND ESCAPE – Islande : Karim

17. KER Maroc - Stéphane

18. KMP GROUP – Ouzbékistan, Arménie : Christian

19. MAGIC SENEGAL - Fabienne

20. MEKONG TOUCH - Catia

21. NOVAWAY – Thailande : Dorian & son équipe

22. PMA TRAVEL – Portugal : Filipe & Joel

23. PROMENADA – Pologne : Jurek

24. QUIMBAYA LATIN AMERICA – Amérique Latine : Raphael, Bénédicte

25. SALMA TOURS – Jordanie : Khaled

26. TAIGA EURO BALTIKA – Pays Baltes : Veronica

27. TAROT TOURS – GARRANAH – Egypte : Pascal

28. TRAVEL SENSE – Tunisie : Anis & Farhat

29. TRITRAVEL – Espagne : Laurent

30. VERDE SICILIA – Sicile, Italie du Sud : Francesco



31. ASSISTANCE VISA : Bertrand & Dina

32. PASSAGERS ASSISTANCES SERVICES : Pascal

33. VALEURS ASSURANCES : Bertrand & son équipe