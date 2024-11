Breaking news - Les fameux Réceptifs Leaders annoncent une grande tournée : Suisse, Rhône-Alpes, Alsace et Lorraine

Les évènements sont toujours dans de beaux endroits, avec une ambiance décontractée, bienveillante et professionnelle ! Workshops en continu, avec selon l’horaire, petit déjeuner suivi d’un beau cocktail déjeunatoire, ou dinatoireLe prochain roadshow passera par la Suisse et la Région Rhône-Alpes :WARWICK HOTEL, Rue de Lausanne 14 :De 18h à 22h workshop et cocktail dinatoireRestaurant VATEL de l’École Hôtelière, 8 rue DuhamelDe 18 à 22h, workshop et cocktail dinatoireHOTEL EUROPOLE, 29 rue Pierre Sémard :De 09h à 15h30 workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoireVoici le lien pour vous inscrire directement en ligne :Aéroport de StrasbourgDe 09h à 16h, workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoireDomaine de la Grange aux Ormes, Rue de la Grange aux Ormes, 57155 MarlyDe 09h à 15h, workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoireHôtel du Parc, 26 Rue de la Sinne, 68100 MulhouseDe 09h à 15h, workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoireInscriptions par mail au Christian@loth.pro ou infos@receptifsleaders.com