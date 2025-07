Nouveauté 2025-2026 : G.I.R. "Essence du Cambodge"

● Un voyage en petits groupes (maximum 16 personnes) pour garantir une expérience exclusive et personnalisée.



● Des hébergements de qualité et des restaurants soigneusement sélectionnés pour apprécier pleinement la richesse de la gastronomie locale.



● Des rencontres marquantes avec la population, au plus proche de leur quotidien, pour une immersion authentique dans la vie locale.



● L’exploration de sites emblématiques, dont les majestueux temples d’Angkor classés à l’UNESCO, mais aussi d'autres moins connus.



ET SURTOUT



Un moment fort du voyage : une représentation exceptionnelle du Ballet royal du Cambodge, mettant à l'honneur les apsaras, véritables icônes de la grâce et de la culture khmère !