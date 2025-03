Vietnam Historique : Voyage du 50ème anniversaire de la réunification

Ce voyage commémoratif permet de visiter les lieux emblématiques qui ont joué un rôle central dans la guerre, la réunification, et l’histoire contemporaine du Vietnam.



● Hué et la zone démilitarisée (DMZ) - Le pont Hien Luong à Quang Tri, situé sur le 17ème parallèle, qui marquait autrefois la frontière entre le Nord et le Sud.



● La citadelle d’Hué, où de violents combats ont eu lieu lors de l’offensive du Tết (série coordonnée d'attaques nord-vietnamiennes sur plus de 100 villes et postes avancés du Sud-Vietnam) en 1968, et qui aujourd’hui renaît en tant que symbole du patrimoine vietnamien.



● Le Palais de la Réunification à Ho Chi Minh Ville, ancien Palais présidentiel du gouvernement du Sud-Vietnam, témoin de l’entrée des chars nord-vietnamiens le 30 avril 1975.



● Le site historique de Poulo Condor (Con Dao). Pendant la période coloniale française, l'île de Con Dao est devenue un lieu de détention pour les prisonniers politiques, principalement ceux qui luttaient contre les occupations étrangères.



● Une base Viet Cong aux portes d’Ho Chi Minh Ville (Can Gio). Durant la guerre, ce fut un terrain stratégique, notamment pour ses forêts marécageuses qui ont servi de refuge au Front national de libération du Sud Vietnam (Viet Cong).