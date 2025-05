Le Cambodge, entre patrimoine et nature : joyau du tourisme en Asie du Sud-Est

Les 24 et 25 janvier 2026 marqueront la 9ᵉ édition de l'Ultra-Trail d'Angkor, un événement sportif unique au monde, organisé au cœur du mythique site archéologique d’Angkor. Coureurs et passionnés venus des quatre coins du globe auront le privilège de vivre une expérience inédite dans un cadre classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Organisé par Phoenix Voyages, l’événement offre également l’opportunité de prolonger l’aventure par des découvertes culturelles, pour un séjour combinant sport et immersion au Cambodge.



● Une course au cœur des temples sacrés d’Angkor



L'Ultra-Trail d'Angkor est la seule course autorisée sur le site des temples d'Angkor, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. L’UTA est, par ailleurs, le seul ultra-trail accrédité par le Ministère du Tourisme et le Comité Olympique Cambodgien ! Les participants auront l’opportunité de passer à travers des panoramas impressionnants de rizières, de jungle, de temples, et de villages.



● Une aventure accessible à tous



Le site d’Angkor, vaste de près de 400 km², devient le temps d’un week-end un immense terrain d’aventure pour coureurs et randonneurs. Six distances — 100 km, 64 km, 42 km, 32 km, 16 km et 8 km — permettent à chacun de vivre une expérience unique.



● Un engagement solidaire pour les enfants du Cambodge



Depuis sa première édition, l’Ultra-Trail d’Angkor et Phoenix Voyages soutiennent des associations locales œuvrant pour les enfants. Une grande marche humanitaire est également organisée pour collecter des fonds en leur faveur.



Information à toutes nos agences partenaires : les tarifs des courses sont disponibles ainsi que les voyages (pré et post tours). Nous consulter.