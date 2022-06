Phoenix Voyages, Réceptif Corée du Sud

Qui sommes-nous ?

Vingt ans d’expérience en Extrême Orient, c’est la garantie de qualité dont Phoenix Voyages fait bénéficier ses clients. Nous proposons des séjours sur-mesure aux Agences de Voyage et Tour Operateurs à travers le monde. Notre engagement envers nos clients est total et nous mettons tout en œuvre pour garantir qualité et originalité. Notre équipe de spécialistes, partageant un ensemble de valeurs communes, nous permet aujourd’hui de nous affirmer comme une des agences les plus dynamiques d’Asie.

« Le pays du matin calme », ou plus communément appelé Corée du Sud, offre une atmosphère unique où se mélangent traditions ancestrales et modernité débridée. Le pays est encore épargné par le tourisme de masse et offre des paysages variés, entre plaines et montagnes.

LES INCONTOURNABLES :

L’effervescente Séoul est une des capitales les plus contemporaines d’Asie et sait contenter toutes les envies. Ses musées variés, ses monuments historiques et ses quartiers disparates donnent place à d’innombrables activités. La ville de Gyeongju, capitale du premier royaume unifié de Corée, est un véritable voyage dans le temps et un musée à ciel ouvert.

FOCUS RANDONNÉE :

Les amoureux de la montagne seront ravis de se rendre à Soraksan pour y faire des randonnées ou séjourner dans un monastère bouddhiste. L’île de Jeju et son volcan endormi, le Mont Halla, est également un terrain propice à la marche.

UNE VILLE EMBLÉMATIQUE :

Séoul est une des capitales les plus contemporaines d’Asie et attire de plus en plus de touristes internationaux. Malgré sa modernité impressionnante, la ville a su préserver son passé historique, notamment au Nord de la ville où se trouvent les Palais de Gyeongbok et Changdeok. Par ailleurs, la ville est idéale pour s’adonner à des activités diverses et variées qui contenteront un large pannel : visites de musées, balades sur les marchés locaux, dégustations culinaires, achats frénétiques et bien d’autres.