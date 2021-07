Cap CORÉE , Réceptif Corée du Sud

La Corée est un territoire à la superficie réduite, mais avec une histoire et culture non moins illustres que celles de ces cousins chinois ou nippons. Choisir Cap Corée, c'est partir avec l'assurance de ne rien rater de cette terre de découvertes par excellence.





Notre équipe est composée avant tout de passionnés et d'experts de la Corée, qui souhaitent faire découvrir leurs coups de cœur ainsi que les beautés cachées du pays. Une opportunité d'allier les indispensables sites UNESCO et les lieux hors sentiers battus.Avec Cap Corée, soyez sûr que les envies et le budgets seront respectés. Séjour liberté en famille, entre amis, seul ou bien en groupe guidé, vos désirs seront écoutés pour un voyage parfait sous tous les angles !Grâce à notre expérience et connaissance du pays, nous repondons à vos demandes de devis dans les plus brefs délais. Nous sommes ravis de répondre à toutes vos questions et demandes en personne par e-mail ou téléphone. Une fois les voyageurs sur place, nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7 en cas de besoin.Car elles sont le sel du voyage, nous proposons de nombreuses activités pour en apprendre davantage sur la culture coréenne : expériences traditionnelles, K-pop ou dramas coréens, évènements sportifs... Entre rencontres, divertissement et apprentissage : des souvenirs inoubliables en perspective !Notre équipe propose un accompagnement de qualité : accueil à l'aéroport et point voyage détaillé à l'arrivée avec un accompagnateur francophone, visites accompagnées avec expatrié ou coréen francophone, grâce à qui les voyageurs découvrent de manière sur-mesure la société coréenne au coeur de visites inédites... Un véritable "ami local" pour ne rien manquer ! Ces rencontres permettent de mieux aborder le voyage à venir et de se sentir en pleine confiance pour accompagner au mieux la découverte des voyageurs.Que ce soit au niveau des transports, en bus et trains locaux, en location de voiture, ou encore accompagné d'un guide-chauffeur, où pour les visites d'un parcours riche et varié, nos documents complétés de photos et plans très détaillées sont les alliés d'un séjour en toute sérénité.