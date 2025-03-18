TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Cap CORÉE , Réceptif Corée du Sud


Depuis 2011, l’agence Cap Corée, basée au cœur de Séoul, se spécialise dans l’organisation de voyages sur mesure, individuels et groupes.


Rédigé par DestiMaG le Lundi 2 Novembre 2026 à 13:01

Cap CORÉE , Réceptif Corée du Sud
Attitude Hotels

DESTINATIONS :

> COREE DU SUD
> JAPON


Date de création :
2011

Compétences et Activités


Picto groupes
Groupes / FIT / GIR 		Picto sur-mesure
Voyages sur-mesure 		Picto autotour
Autotour 		Picto circuit
Circuits 		Picto multi activités
Thématiques
         






Porté par la vague Hallyu, le succès des K-dramas, de la K-pop et de ses cosmétiques, le « Pays du matin calme » attire des millions de voyageurs chaque année et les séduit par son contraste fascinant entre richesse culturelle et technologie de pointe.

Longtemps qualifiée de « pays ermite » en raison de sa culture unique et singulière, la Corée offre une expérience de voyage dépaysante où il est parfois complexe pour les touristes de trouver leurs repères, notamment à cause de la barrière de la langue et du manque d’indications en anglais.

UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS AU CŒUR DE SÉOUL


C’est là que notre équipe d’experts intervient. Composée de francophones et de Coréens, elle a à cœur de mettre sa passion et sa connaissance du pays au service des voyageurs du monde entier, afin de faciliter l’organisation de leur séjour et de leur offrir la meilleure expérience possible sur place.

SUR-MESURE


Dès le premier contact, nos conseillers sont à votre écoute pour comprendre vos besoins et construire, avec vous, le projet de vos rêves. Quelles que soient vos envies ou votre style de voyage, nos équipes vous feront les meilleures recommandations pour optimiser votre temps et votre budget.

RÉACTIVITÉ


Grâce à notre expérience et à notre connaissance du pays, nous répondons à vos demandes de devis dans les plus brefs délais. Nous sommes ravis de répondre à toutes vos questions et demandes en personne, par e-mail ou par téléphone. Une fois les voyageurs sur place, nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7 en cas de besoin.

EXPÉRIENCES


Parce qu’elles sont le sel du voyage, nous proposons de nombreuses activités pour sublimer votre séjour sur place : expériences traditionnelles, immersion K-pop ou dramas, attractions inédites... Entre rencontres, divertissement et découverte : des souvenirs inoubliables en perspective !

ACCOMPAGNEMENT


De l’accueil francophone dès votre arrivée à l'aéroport jusqu'au transfert, nous proposons des options d’accompagnement francophone tout au long de votre séjour : guides certifiés d’État pour vos visites historiques et culturelles, ou « ami local » pour des journées en immersion dans la vie quotidienne et pour découvrir la Corée au travers de parcours inédits...

DOCUMENTS DE VOYAGES


Dès votre arrivée en Corée, un représentant francophone de Cap Corée vous remettra votre documentation de voyage complète, comprenant une version digitale et un carnet de voyage personnalisé pour vous guider pas à pas tout au long de votre séjour. Cartes, suggestions de visites, astuces, heures de rendez-vous : tout est inclus pour vous permettre de profiter pleinement de votre expérience.

ASSISTANCE SUR PLACE & CONCIERGERIE


Sur place, notre équipe est disponible 24/7 pour vous assister en cas d’urgence. En option, nous proposons également un service de conciergerie pour sublimer votre séjour : conseils d'habitants locaux, réservations de dernière minute... Le tout en français, avec le sourire, pour un séjour en toute sérénité.

INCONTOURNABLES


Les incontournables de la Corée : Séoul, la vibrante capitale entre gratte-ciels et quartiers traditionnels ; Andong et son village traditionnel Hahoe figé dans le temps ; Gyeongju, ancienne capitale historique aux nombreux vestiges ancestraux ; Busan, la dynamique deuxième ville du pays située en bord de mer ; et Jeju, île féerique entre nature, culture et esprit marin... Entre paysages montagneux et balnéaires, modernité et tradition, à la fois confortable et rassurante, la Corée du Sud est LA destination incontournable de ces dernières années.

ENVIRONNEMENT & TOURISME RESPONSABLE


Première entreprise certifiée Travelife en Corée du Sud, nous sommes activement engagés dans la promotion d’un tourisme responsable et durable, respectueux de l’environnement et des communautés locales. Nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique tout en offrant des expériences de voyage authentiques et enrichissantes en Corée du Sud.


 


Cap CORÉE
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.

Charles NOVAC
#1801 LG Palace,
156 Yanghwa-ro, Mapo-gu,
04050 Seoul

charles@capcoree.fr
contact@capcoree.fr
www.capcoree.fr
Fondée en 2011 par deux passionnés de Corée, l'agence revendique une expérience aujourd'hui mise en œuvre par une équipe locale diverse et motivée. Le matin calme les a convaincu, ils sauront certainement en faire de même avec vous !
Marine MOULARD
Responsable Production et contrôle qualité
marine@capcoree.com



Les derniers communiqués Cap CORÉE

4 bonnes raisons de visiter la Corée du Sud au printemps
Chaque printemps, le pays du matin calme nous gâte avec ses paysages magnifiques et colorés. Nous vous avons listé les 4 bonnes raisons de visiter la péninsule à cette période de l’année > Lire la suite

La Corée au printemps avec Cap Corée
Chaque année au printemps, le pays du matin calme nous gâte avec ses paysages magnifiques et colorés > Lire la suite



Lu 40882 fois

Tags : Cap CORÉE, DestiMaG, dmc, Réceptif Corée du Sud
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 18 Mars 2025 - 10:48 Danim Group, Réceptif Corée du Sud

Mercredi 10 Janvier 2024 - 10:30 Phoenix Voyages, Réceptif Corée du Sud

Brand News DestiMaG

Heidi Horten Collection : de Klimt à Warhol, une expérience artistique unique en plein centre de Vienne

Heidi Horten Collection : de Klimt à Warhol, une expérience artistique unique en plein centre de Vienne
À quelques pas de l’Opéra national de Vienne, la Heidi Horten Collection invite à découvrir des...
Mondial Tourisme
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Les fameux Réceptifs Leaders viennent en région

Les fameux Réceptifs Leaders viennent en région
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Cap CORÉE , Réceptif Corée du Sud

Au fil du Japon, Réceptif Japon

Bhoutan : le projet de nouvelle ville de Gelephu séduit des partenaires internationaux

Cunard dévoile 93 nouvelles croisières pour 2028-2029

Ryanair : le bénéfice semestriel recule de 15 %

Brand News

La Compagnie : une Business Class pensée pour faire gagner du temps aux voyageurs

La Compagnie : une Business Class pensée pour faire gagner du temps aux voyageurs
Accès prioritaires, embarquement en 15 minutes, débarquement rapide et services premium inclus : La...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

PROTEXIA SANTÉ : Assurever bouscule les codes de l'assurance voyage avec une offre exclusive !

PROTEXIA SANTÉ : Assurever bouscule les codes de l'assurance voyage avec une offre exclusive !
AirMaG

AirMaG

Ryanair : le bénéfice semestriel recule de 15 %

Ryanair : le bénéfice semestriel recule de 15 %
CruiseMaG

CruiseMaG

Cunard dévoile 93 nouvelles croisières pour 2028-2029

Cunard dévoile 93 nouvelles croisières pour 2028-2029
Distribution

Distribution

Bruno Le Maire : « Nous sommes en train de foncer dans le mur en klaxonnant »

Bruno Le Maire : « Nous sommes en train de foncer dans le mur en klaxonnant »
Futuroscopie

Futuroscopie

Henri Giscard d’Estaing : si le leadership vous était conté [ABO]

Henri Giscard d’Estaing : si le leadership vous était conté [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Barcelone : RIU acquiert le Princesa Sofía et ses 465 chambres

Barcelone : RIU acquiert le Princesa Sofía et ses 465 chambres
La Travel Tech

La Travel Tech

WebBeds va acquérir Tale Travel en Roumanie

WebBeds va acquérir Tale Travel en Roumanie
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Bhoutan : le projet de nouvelle ville de Gelephu séduit des partenaires internationaux

Bhoutan : le projet de nouvelle ville de Gelephu séduit des partenaires internationaux
Partez en France

Partez en France

Bouches-du-Rhône : la CCIAMP renforce ses liens avec Provence Tourisme

Bouches-du-Rhône : la CCIAMP renforce ses liens avec Provence Tourisme
Production

Production

Catalogue, collections, capsules : comment Copines de Voyage se réinvente !

Catalogue, collections, capsules : comment Copines de Voyage se réinvente !
Transport

Transport

Espagne : un nouvel accident de train, le bilan s’annonce lourd

Espagne : un nouvel accident de train, le bilan s’annonce lourd
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Train : après Supertripper, Ailleurs Business se connecte en direct à Trenitalia

Train : après Supertripper, Ailleurs Business se connecte en direct à Trenitalia
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
TravelJobs

Emploi & Formation

ESCAET : une rentrée au cœur des métiers du tourisme

ESCAET : une rentrée au cœur des métiers du tourisme
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias