Le souci du détail et de l'impact

Une équipe de passionnés au service des pros

Notre ancrage en Amérique du Nord s’accompagne d’une parfaite compréhension des attentes du marché européen, en particulier francophone. Grâce à une partie de notre équipe commerciale basée en France, nous assurons un accompagnement de proximité, réactif et personnalisé auprès de nos partenaires.Nos experts jouent un rôle de passerelle : ils identifient vos besoins, comprennent vos contraintes, et traduisent ces éléments en offres pertinentes auprès de notre équipe de production. Cette synergie nous permet de vous proposer des itinéraires adaptés, au bon moment, avec le bon positionnement, pour maximiser la satisfaction de vos clients… et la performance de vos ventes.La qualité du service passe aussi par l’attention que nous portons à chaque détail :● Disponibilité 7/24 pendant les voyages● De la réactivité et des devis sur-mesure en 48h● Mise à jour en temps réel des produits et nouveautés● Carnets de voyage personnalisés● Coffrets cadeaux locauxEt parce que le tourisme de demain doit être plus responsable, nous faisons évoluer notre offre vers davantage de durabilité :● Sélections d’hébergements engagés● Valorisation des savoir-faire autochtones● Itinéraires « slow travel »● Collaborations avec des initiatives locales et communautairesNotre engagement s’inscrit aussi dans une dynamique d’entreprise : en tant que membre du groupe ToundriGo , nous contribuons activement au comité ToundriGoCare, créé pour structurer et renforcer nos pratiques durables internes. Un engagement sincère, porté depuis nos débuts et soutenu par la vision de notre co-président Jean-Christophe Viard.Nous avons, ensemble, engagé une démarche de certification Travelife , une référence internationale pour les agences de voyage responsables, afin de structurer notre action autour des Objectifs de Développement Durable de l’ONU adaptés à notre métier. Parce que construire le tourisme de demain, ça commence dès aujourd’hui.Toundra, c’est avant tout une équipe où chacun connaît sa destination sur le bout des doigts. Nos spécialistes produisent des programmes avec passion, voyagent régulièrement sur le terrain et cultivent une vraie proximité avec nos partenaires. Vous avez un interlocuteur dédié, à votre écoute. Nous croyons que le réceptif doit être moteur d’expertise mais aussi fort de conseil et d’informations utiles. C’est pourquoi nous investissons aussi dans la création de contenus professionnels adaptés aux agents de voyages :● Vidéos conseils● Fiches produits inspirantes● Formations en ligne● Outils d’aide à la vente