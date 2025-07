DMC : après l'Allemagne, Bretzel Travel étend sa toile en Europe ! [ABO]

Bien armé, Brightside Travel peut maintenant se rapprocher de son marché émetteur et partir à sa conquête.



L'objectif sera de multiplier les dossiers pour atteindre un premier seuil critique d'un million d'euros de chiffre d'affaires.



" Les marges sont très faibles dans le voyage, ce n'est pas nouveau, mais là-bas, les salaires sont très élevés.



Atteindre ce cap permettra de payer correctement les salariés. Nous allons nous développer progressivement. Nous sommes structurés, le programme est déjà là, il reste maintenant à valoriser le travail des vendeurs et à nous faire connaître," estime Samy Bailly.

Pour y parvenir, Bretzel Travel espère pouvoir s'appuyer sur le réseau Selectour.



Le réceptif et son désormais mini-réseau de bureaux ont candidaté pour être référencés auprès des agences du réseau présidé par Laurent Abitbol.



Les DMC ont jusqu'au 31 juillet pour déposer leur dossier afin de figurer sur la shortlist des partenaires pour les trois prochaines années. Après seulement trois mois en Allemagne et une vingtaine de dossiers réservés, ce référencement BtoB est la grande priorité de l'entreprise.



" Ce serait une opportunité incroyable pour nous.



Pour nous démarquer, quand nos concurrents aiment proposer des GIR et des départs à dates fixes, nous sommes sur le sur-mesure. En FIT, il est possible de vivre avec une marge de 15 %, une fois la taille critique atteinte.



En même temps, nous poursuivons notre développement : nous allons nous équiper de l'outil Odys – Travel Software, récemment acquis par Evaneos, puis nous avons toute la partie administrative et comptable, qui est primordiale.



Quand vous vous développez, la trésorerie est reine, " affirme le néo-montagnard.



Un business plan à trois ans pour Brightside Travel a déjà été élaboré, pour pouvoir se projeter et suivre les objectifs de l'entreprise.