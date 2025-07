Air Canada et ITA Airways renforcent leur partenariat

vient compléter notre solide réseau vers l’Italie

fluides vers dix destinations populaires

une avancée majeure pour notre stratégie de croissance

améliorer la connectivité pour nos passagers voyageant entre l’Italie et l’Amérique du Nord

Le nouvel accord entre Air Canada et ITA Airways permet aux passagers d’accéder à des correspondances étendues. Côté canadien, ITA Airways apposera son code « AZ » sur les vols opérés par Air Canada au départ de Toronto-Pearson vers Montréal, Ottawa, Vancouver, Edmonton, Calgary et St. John’s, ainsi que vers Boston, Orlando, Dallas et Fort Lauderdale. De son côté, Air Canada utilisera son code « AC » sur des vols opérés par ITA Airways depuis Rome-Fiumicino vers Lamezia Terme, Palerme, Catane, Florence, Bari, Le Caire, Tunis, Alger (sous réserve d’approbation gouvernementale), Tirana et Tel-Aviv (temporairement suspendue)., affirme que cet accord "" et permettra des correspondances ""., déclare que l’accord constitue "" et vise à "".L’accord s’inscrit dans le cadre de. En parallèle, les deux compagnies travaillent à la