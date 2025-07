A nouveau rentable, comment le Groupe Fram s'est-il redressé et quid de la vente ? [ABO]

TourMaG - Comment arrivez-vous à jauger ces sept premiers mois de l'année par rapport à ceux de l'année dernière ?



Cyrille Fradin : : Pour dresser un premier bilan plus exhaustif, il aurait été plus confortable d’en parler en septembre prochain, puisqu’il reste encore quatre semaines de réservations devant nous.



À l’heure où nous nous parlons, nous sommes dans les clous pour faire au moins aussi bien que l’année 2024, si ce n’est mieux.



TourMaG - Pour rester sur les évolutions et les chiffres, le Groupe a publié ses comptes 2022. Il a atteint 523 millions d’euros de chiffre d’affaires, ce qui est encore loin du milliard annoncé depuis des années par son ancien dirigeant. Est-ce encore un objectif à atteindre ?



Cyrille Fradin : : Il faut bien distinguer deux notions : le chiffre d’affaires, qui correspond à notre rémunération (les ventes réalisées sur notre activité Production, auxquelles s’ajoutent les commissions perçues sur la revente), et le volume d’affaires, qui reflète l’ensemble des ventes effectuées (facturées aux clients).



Dans notre secteur, les professionnels parlent plutôt de volume d’affaires.



En termes de volume d’affaires donc, le cap du milliard a déjà été franchi en 2023. C’est une étape importante, qui valide à la fois notre croissance et la solidité de notre modèle.



Mais c’est aussi un seuil qui implique de relever d’autres types de défis, à la hauteur de cette nouvelle échelle, tout en conservant notre ADN de challenger.



TourMaG - Dans le même temps, Fram a dégagé un résultat net pour la première fois depuis 2015. Comment expliquer ce redressement ?



Cyrille Fradin : Le Groupe Fram, sans Karavel, était rentable dès 2019 !



Nous avons mis seulement trois ans pour le redresser, à force d’un travail acharné et sous l’impulsion d’Alain de Mendonça et des équipes, qui ont porté la reconquête en dépit des mauvais augures. C’est ensuite la crise du Covid qui a freiné l’élan.



Il n’y a pas de recette miracle. Ce redressement ne repose pas sur un seul levier, mais sur une transformation complète du modèle. Nous avons totalement restructuré l’offre produit, aussi bien en termes de séjours que de circuits.



Nous avons diversifié et enrichi la gamme avec le lancement des Framissima Premium et des clubs Jumbo.



Nous avons en parallèle redynamisé les prix et introduit une culture du yield management et de la data, issue de l’ADN Karavel, là où les anciennes équipes de FRAM géraient l’activité de façon très empirique.



Nous avons également modernisé les outils technologiques qui étaient largement dépassés à l’époque du rachat. Nous avons refondu les sites, développé le mobile et repensé entièrement Frampro, pour un meilleur service à nos partenaires BtoB.



Dans le même temps, nous avons mené un travail important sur l’image de marque, en la modernisant et en communiquant massivement, notamment via des publicités d’envergure au niveau national. Aujourd’hui, FRAM a retrouvé un très haut niveau de notoriété. Et ça joue clairement comme un accélérateur de croissance.



La marque est à nouveau identifiée, visible, et reconnue, ce qui renforce notre attractivité, aussi bien auprès du grand public que de nos partenaires.



Enfin, nous avons complètement revu le fonctionnement du Groupe, en y ajoutant de la verticalité et en favorisant des synergies vertueuses. Je salue le travail et l’investissement des équipes de Paris et de Toulouse dans cette transformation.