Agences : Lufthansa Group lance une nouvelle version d'eXperts

Lufthansa Group vient de dévoiler la version rénovée de son site eXperts, une plateforme dédiée aux agences de voyages et aux tour-opérateurs.
Avec un design moderne et une navigation plus intuitive, le site regroupe désormais toutes les informations essentielles sur les compagnies du groupe, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Lufthansa, SWISS, Air Dolomiti, Discover Airlines et Edelweiss, au sein du portail B2B Lufthansa Group for Business, destiné aux clients professionnels et partenaires commerciaux.
Les utilisateurs bénéficient d’une recherche simplifiée, d’une meilleure organisation des contenus et d’un accès rapide aux informations clés pour les discussions commerciales et le conseil client.
Les agences pourront ainsi préparer leurs ventes plus efficacement et répondre aux demandes des clients avec plus de rapidité et de précision.
eXperts de Lufthansa Group : une section publique et un espace membres enrichi
Le site eXperts propose désormais deux niveaux d’accès pour répondre aux besoins des agences de voyages et tour-opérateurs.
La zone publique permet de consulter toutes les informations produits ainsi qu’un aperçu des actualités des compagnies du groupe, accessible librement à tous les visiteurs.
Pour aller plus loin, l’espace membre eXperts, gratuit et ouvert à l’inscription à tout moment, offre des services exclusifs : tarifs PEP, concours, informations pratiques sur les réservations et la billetterie, ainsi que des outils d’auto-service et des webinaires.
Le nouveau site est dès à présent disponible, où les agences de voyages peuvent s’inscrire gratuitement pour profiter de l’ensemble des avantages réservés aux membres.
