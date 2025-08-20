TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Agences : Lufthansa Group lance une nouvelle version d'eXperts

Le site eXperts fait peau neuve


Lufthansa Group modernise son site eXperts, destiné aux agences de voyages et tour-opérateurs. Avec une navigation simplifiée et un accès gratuit à de nombreux services exclusifs, la plateforme centralise toutes les informations nécessaires pour faciliter le travail des professionnels du tourisme.


Rédigé par le Vendredi 22 Août 2025

Lufthansa Group modernise son site eXperts - Depositphotos @teamtime
Lufthansa Group modernise son site eXperts - Depositphotos @teamtime
CroisiEurope
Lufthansa Group vient de dévoiler la version rénovée de son site eXperts, une plateforme dédiée aux agences de voyages et aux tour-opérateurs.

Avec un design moderne et une navigation plus intuitive, le site regroupe désormais toutes les informations essentielles sur les compagnies du groupe, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Lufthansa, SWISS, Air Dolomiti, Discover Airlines et Edelweiss, au sein du portail B2B Lufthansa Group for Business, destiné aux clients professionnels et partenaires commerciaux.

Les utilisateurs bénéficient d’une recherche simplifiée, d’une meilleure organisation des contenus et d’un accès rapide aux informations clés pour les discussions commerciales et le conseil client.

Les agences pourront ainsi préparer leurs ventes plus efficacement et répondre aux demandes des clients avec plus de rapidité et de précision.

eXperts de Lufthansa Group : une section publique et un espace membres enrichi

Autres articles
Le site eXperts propose désormais deux niveaux d’accès pour répondre aux besoins des agences de voyages et tour-opérateurs.

La zone publique permet de consulter toutes les informations produits ainsi qu’un aperçu des actualités des compagnies du groupe, accessible librement à tous les visiteurs.

Pour aller plus loin, l’espace membre eXperts, gratuit et ouvert à l’inscription à tout moment, offre des services exclusifs : tarifs PEP, concours, informations pratiques sur les réservations et la billetterie, ainsi que des outils d’auto-service et des webinaires.

Le nouveau site est dès à présent disponible, où les agences de voyages peuvent s’inscrire gratuitement pour profiter de l’ensemble des avantages réservés aux membres.


Lu 211 fois

Tags : agences de voyage, eXperts, lufhtansa
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
TourMaG

Brand News La Travel Tech

La SNCF arrive à grande vitesse chez DIGITRIPS Pro !

La SNCF arrive à grande vitesse chez DIGITRIPS Pro !
L’offre de DIGITRIPS Pro ne cesse de s’élargir. En effet, il est maintenant possible de réserver un...
Dernière heure

Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Agences : Lufthansa Group lance une nouvelle version d'eXperts

Le Club du Tourisme lance la 4ᵉ édition de son Forum des pros du tourisme à La Réunion

Delta : les clients appelés à voter pour choisir la prochaine destination en Europe !

Brand News

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence
À l’issue d’un sondage auprès du secteur, 360Sharing transforme le DITEX. L’édition 2026 se tiendra...
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Sarlat-la-Canéda (24))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

L'AGENCE PHOTOGRAPHES DU MONDE - Responsable Voyages H/F - CDI - (Paris 15e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
Distribution

Distribution

Lisez "Quelques pas de plus", sur la force libératrice de l’Ouest américain

Lisez "Quelques pas de plus", sur la force libératrice de l’Ouest américain
Partez en France

Partez en France

Antibes lance "MyVizito Côte d’Azur" l’appli qui personnalise vos vacances

Antibes lance "MyVizito Côte d’Azur" l’appli qui personnalise vos vacances
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Club du Tourisme lance la 4ᵉ édition de son Forum des pros du tourisme à La Réunion

Le Club du Tourisme lance la 4ᵉ édition de son Forum des pros du tourisme à La Réunion
Production

Production

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Voyamar dévoile ses brochures 2026
AirMaG

AirMaG

Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers

Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers
Transport

Transport

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !
La Travel Tech

La Travel Tech

Agences : Lufthansa Group lance une nouvelle version d'eXperts

Agences : Lufthansa Group lance une nouvelle version d'eXperts
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Mandarin Oriental dévoile Ocean House

Mandarin Oriental dévoile Ocean House
HotelMaG

Hébergement

Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott finalise le rachat de citizenM
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

CroisiEurope lance une croisière œnologique sur le Rhône et la Saône

CroisiEurope lance une croisière œnologique sur le Rhône et la Saône
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias