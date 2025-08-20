Agences : Lufthansa Group lance une nouvelle version d'eXperts

version rénovée de son site eXperts, une plateforme dédiée aux agences de voyages et aux tour-opérateurs.



Avec un design moderne et une navigation plus intuitive, le site regroupe désormais toutes les informations essentielles sur les compagnies du groupe, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Lufthansa, SWISS, Air Dolomiti, Discover Airlines et Edelweiss, au sein du portail B2B Lufthansa Group for Business, destiné aux clients professionnels et partenaires commerciaux.



Les utilisateurs bénéficient d’une recherche simplifiée, d’une meilleure organisation des contenus et d’un accès rapide aux informations clés pour les discussions commerciales et le conseil client.



Les agences pourront ainsi préparer leurs ventes plus efficacement et répondre aux demandes des clients avec plus de rapidité et de précision. Lufthansa Group vient de dévoiler lade son site, une plateforme dédiée aux agences de voyages et aux tour-opérateurs.Avec unet une, le site regroupe désormais toutes les informations essentielles sur les compagnies du groupe, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Lufthansa, SWISS, Air Dolomiti, Discover Airlines et Edelweiss, au sein du portail, destiné aux clients professionnels et partenaires commerciaux.Les utilisateurs bénéficient d’une, d’une meilleure organisation des contenus et d’unclés pour les discussions commerciales et le conseil client.Les agences pourront ainsiet répondre aux demandes des clients avec plus de rapidité et de précision.